fb ig video ETtoday search mobile

三餐不定時讓你變成「小腹婆」　局部肥胖的4大原因，解決方式快筆記

>

比起全身肥胖，相信局部肥胖更令女生苦惱。除了一雙充滿贅肉的手臂之外，「上身瘦下身胖」更是近年比較常見的肥胖問題。其實只要對症下藥，逐一了解不同部位如腹部、臀部及小腿變胖的原因，才能找出解決方法，透過適當的運動及飲食，針對性地修身。

手臂肥胖的原因：坐姿不正
俗稱為「Bye Bye肉」的手臂贅肉，形成的原因大多是因為缺少運動所造成。在日常生活中，大部分的情況都會使用下手臂，而上手臂 的肌肉則比較難活動到．

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／GRAVITY IMAGES／GETTY IMAGES)

因為這個緣故讓手臂從而積累脂肪，並導 致手臂的淋巴不暢通，引致水分堆積，形成腫脹，就會變成贅肉．

另一導致手臂贅肉積聚的原因，就是坐姿不正，因彎腰駝背會令斜方肌、三角肌和三頭肌處於鬆弛狀態。長久下來贅肉就會堆積在手 臂和肩背的位置。

另一個原因非常的悲傷，那就是隨着年齡的增長，手臂的膠原纖維受到了影響，所以令手臂不再結實，從而變得鬆弛下垂。

腰部肥胖的原因：三餐不定時、雌激素分泌混亂
想擁有細腰，並不一定要節食，反而吃得健康、保持正確坐姿及走路姿態，才是最有效的減肥方法。曾有研究指出，三餐的進食時間不正常，身體血糖便會比平常高18％，因而造成提高脂肪合成機會．

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／TBRADFORD／GETTY IMAGES）

而雌激素也是導致下半身肥胖的其中一個原因，如果飲食習慣不正常，經常「餓一餐、飽一餐」又亂服減肥藥，都會令雌激素分泌變得混亂，導致脂肪堆積於腹部，變成小腹婆．

臀部肥胖的原因：飲食習慣、荷爾蒙的改變
妳為什麼屁股大？除了天生骨盆的大小外，橘皮脂肪形成與女性荷爾蒙有密切關係，荷爾蒙的改變、遺傳因素、高脂高鹽少纖維的飲食習慣、吸煙、壓力、缺乏運動、長期站立或久坐也可能增加橘皮脂肪。

至於為什麼會有橘皮脂肪，那就是上述提到的，因為活動太少，因此造成下半身的血液和淋巴的循環阻塞，所以無法順利的將脂肪細胞間的毒素和廢物排除，才會造成水腫．

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／SUPREEYA CHANTALAO／EYEEM／GETTY IMAGES）

健康的皮膚擁有良好的血液循環及廢物排泄系統，這個系統一旦受到損害，脂肪便會積聚於纖維網中，以致二氧化碳、毒素及淋巴液不能正常運作，繼而積聚成脂肪，嚴重的話還有可能會形成窩蜂組織。

小腿水腫肥胖的成因：缺乏運動、吃太鹹
引起雙腿水腫的原因很多，可能只是短期且局部性問題，也可能是心臟、肝臟、腎臟等器官生病造成。運動量不夠也是造成水腫的原因之一！

運動不足或肌肉疲勞等原因會使小腿的筋力下降，無法完整地將血液運回心臟，造成血液循環變差，還會讓全身肌肉機能降低，更容易導致水腫。

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／AJA KOSKA／GETTY IMAGES）

另外，吃得太鹹會令食物中的鈉滯留體內，當鹽分攝取過多，身體就會想多喝水，導致水分囤積體內，引致水腫。

其實長期站立、蹺腳、穿高跟鞋及穿緊身褲，也會阻礙腿部的正常活動及血液循環，盡量避免以上的習 慣及服飾，就能避免小腿浮腫，讓雙腿更纖細．

CAUDALIE排水有機草本茶（30g）

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／lookfantastic.com，下同））
MIO SKINCARE收縮脂肪平滑乳液

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

MIO SKINCARE緊緻身體精華

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

WESTLAB排水腫浴鹽

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

ELEMIS活性身體油

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

WELEDA樺木消脂美體油

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

ESPA緊緻身體乳霜

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

FREEZEFRAME消脂按摩霜

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

KNEIPP緊膚葡萄籽身體磨砂膏

▲局部肥胖。（圖／柯夢波丹提供）

文／柯夢波丹　圖／小紅書@小XIN醒、GETTY IMAGES

PTT狂推「練線條最有感」的居家運動清單！手臂、大腿立刻緊實...每天十分鐘比跑步一個小時還有效！

【2020母親節百貨特惠】最優折扣的經典保養組必買推薦！現在不下手妳絕對會後悔一整年～

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 減肥, 局部肥胖, 瘦身, 飲食
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

韓素希「小三唇色」超魅惑！桃紅、豆沙裸　5支同款口紅必收

韓素希「小三唇色」超魅惑！桃紅、豆沙裸　5支同款口紅必收

電商增長35％也無力回天！愛迪達Q1營收見底　室內拖成最熱商品 Dior推出超強遮瑕神器　完整10色讓你挑，一抹肌膚膨起來 一半女生都不知道！5個簡單小技巧，讓「面膜力」大躍進 楊冪真實細腿比精修圖還狂！直播帶貨「洞洞鞋」網友看呆 不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走 2020新錶／百年靈80年代經典款回歸　女性也有帥氣飛行錶可戴了！ 《夫婦的世界》正宮、小三狠鬥　唯一共識「耳環同品牌」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面