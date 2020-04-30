三餐不定時讓你變成「小腹婆」　局部肥胖的4大原因，解決方式快筆記

比起全身肥胖，相信局部肥胖更令女生苦惱。除了一雙充滿贅肉的手臂之外，「上身瘦下身胖」更是近年比較常見的肥胖問題。其實只要對症下藥，逐一了解不同部位如腹部、臀部及小腿變胖的原因，才能找出解決方法，透過適當的運動及飲食，針對性地修身。

手臂肥胖的原因：坐姿不正



俗稱為「Bye Bye肉」的手臂贅肉，形成的原因大多是因為缺少運動所造成。在日常生活中，大部分的情況都會使用下手臂，而上手臂 的肌肉則比較難活動到．

▲（圖／GRAVITY IMAGES／GETTY IMAGES)



因為這個緣故讓手臂從而積累脂肪，並導 致手臂的淋巴不暢通，引致水分堆積，形成腫脹，就會變成贅肉．

另一導致手臂贅肉積聚的原因，就是坐姿不正，因彎腰駝背會令斜方肌、三角肌和三頭肌處於鬆弛狀態。長久下來贅肉就會堆積在手 臂和肩背的位置。

另一個原因非常的悲傷，那就是隨着年齡的增長，手臂的膠原纖維受到了影響，所以令手臂不再結實，從而變得鬆弛下垂。

腰部肥胖的原因：三餐不定時、雌激素分泌混亂



想擁有細腰，並不一定要節食，反而吃得健康、保持正確坐姿及走路姿態，才是最有效的減肥方法。曾有研究指出，三餐的進食時間不正常，身體血糖便會比平常高18％，因而造成提高脂肪合成機會．

▲（圖／TBRADFORD／GETTY IMAGES）



而雌激素也是導致下半身肥胖的其中一個原因，如果飲食習慣不正常，經常「餓一餐、飽一餐」又亂服減肥藥，都會令雌激素分泌變得混亂，導致脂肪堆積於腹部，變成小腹婆．

臀部肥胖的原因：飲食習慣、荷爾蒙的改變



妳為什麼屁股大？除了天生骨盆的大小外，橘皮脂肪形成與女性荷爾蒙有密切關係，荷爾蒙的改變、遺傳因素、高脂高鹽少纖維的飲食習慣、吸煙、壓力、缺乏運動、長期站立或久坐也可能增加橘皮脂肪。

至於為什麼會有橘皮脂肪，那就是上述提到的，因為活動太少，因此造成下半身的血液和淋巴的循環阻塞，所以無法順利的將脂肪細胞間的毒素和廢物排除，才會造成水腫．

▲（圖／SUPREEYA CHANTALAO／EYEEM／GETTY IMAGES）



健康的皮膚擁有良好的血液循環及廢物排泄系統，這個系統一旦受到損害，脂肪便會積聚於纖維網中，以致二氧化碳、毒素及淋巴液不能正常運作，繼而積聚成脂肪，嚴重的話還有可能會形成窩蜂組織。

小腿水腫肥胖的成因：缺乏運動、吃太鹹



引起雙腿水腫的原因很多，可能只是短期且局部性問題，也可能是心臟、肝臟、腎臟等器官生病造成。運動量不夠也是造成水腫的原因之一！

運動不足或肌肉疲勞等原因會使小腿的筋力下降，無法完整地將血液運回心臟，造成血液循環變差，還會讓全身肌肉機能降低，更容易導致水腫。

▲（圖／AJA KOSKA／GETTY IMAGES）



另外，吃得太鹹會令食物中的鈉滯留體內，當鹽分攝取過多，身體就會想多喝水，導致水分囤積體內，引致水腫。

其實長期站立、蹺腳、穿高跟鞋及穿緊身褲，也會阻礙腿部的正常活動及血液循環，盡量避免以上的習 慣及服飾，就能避免小腿浮腫，讓雙腿更纖細．

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文／柯夢波丹 圖／小紅書@小XIN醒、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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