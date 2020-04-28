說・流行／征服最正女二韓素希、權娜拉　CARLYN簡約手袋四千有找

記者王則絲／台北報導

近期夯劇《夫婦的世界》將飾演小三呂多景的女星韓素希捧得火紅，劇中造型頻頻登上熱搜，反映了年輕女孩們追求的時髦風格，其中韓素希曾背上的這款白色方型手袋，便是來自南韓設計師包包品牌CARLYN，比起其他昂貴精品包親民非常多，更因此在小資女孩、學生之間瞬間爆紅。

▲韓素希於《夫婦的世界》背上CARLYN包款。（圖／翻攝自JTBC）



「CARLYN」這個包包品牌其實在南韓小有名氣，不僅僅是最近的《夫婦的世界》，包括先前的大熱韓劇如《又是吳海英》、《她很漂亮》、《先熱情地打掃吧》都能看見來自CARLYN包款的蹤影。

「CARLYN」是在2014年時由李聖熙（Seunghee Lee）於紐約創辦，畢業於美國排名第一的帕森設計學院，且擔任品牌的首席設計師，以「Comfort & Timeless」為宗旨，不只要能貼合不斷轉變的流行，更要乘上未來的趨勢。簡約、優雅的設計風格受到許多明星的青睞，還找來了氣質女星徐玄振與申惠善擔任代言，是近年快速竄紅的品牌之一。

▲CARLYN 由女星申惠善代言，包款深受眾多明星喜愛。（圖／翻攝自IG@shinhs831、＠carlyn_daily、品牌官網）



而韓素希在《夫婦的世界》所背的正是這款New Hester，來自CARLYN 2020 春夏系列，背帶部分都能夠自由更換，方形包款、簡約的掀蓋磁吸扣設計，內容量雖然不大卻也十分夠用，整體更強調牛皮皮革質感與時髦度。

▲New Hester，售價144,000韓元，約台幣3,800多。（圖／翻攝自官網）

近期因出演《梨泰院Class》女二而話題度暴增的女星權娜拉，也在雜誌畫報中背上了CARLYN包款「Hudson Mini」與「Madison Mini」。重點是這些時髦手袋不用萬把塊，也能擁有高端精品般的高級質感，CP值相當高，小資女、學生族群想培養自身時尚品味，很適合從CARLYN開始挑選，花點時間存個小錢也能沒負擔的入手。

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▲Hudson Mini（左）售價187,000韓元，約台幣5000多；Madison Mini（右）售價212,500韓元，約台幣5,700多。（圖／翻攝自官網）

除了上述韓素希與權娜拉示範的款式，小型水桶包、巨大容量托特包系列也是本季非常夯的包款，色塊拼接風格相當特別，有些搶眼同時卻超百搭。

▲兩款售價皆為15,3000韓元，約台幣4,100多。（圖／翻攝自IG@carlyn_daily）



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