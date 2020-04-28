fb ig video ETtoday search mobile

說・流行／征服最正女二韓素希、權娜拉　CARLYN簡約手袋四千有找

>

記者王則絲／台北報導

近期夯劇《夫婦的世界》將飾演小三呂多景的女星韓素希捧得火紅，劇中造型頻頻登上熱搜，反映了年輕女孩們追求的時髦風格，其中韓素希曾背上的這款白色方型手袋，便是來自南韓設計師包包品牌CARLYN，比起其他昂貴精品包親民非常多，更因此在小資女孩、學生之間瞬間爆紅。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希於《夫婦的世界》背上CARLYN包款。（圖／翻攝自JTBC）

「CARLYN」這個包包品牌其實在南韓小有名氣，不僅僅是最近的《夫婦的世界》，包括先前的大熱韓劇如《又是吳海英》、《她很漂亮》、《先熱情地打掃吧》都能看見來自CARLYN包款的蹤影。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

「CARLYN」是在2014年時由李聖熙（Seunghee Lee）於紐約創辦，畢業於美國排名第一的帕森設計學院，且擔任品牌的首席設計師，以「Comfort & Timeless」為宗旨，不只要能貼合不斷轉變的流行，更要乘上未來的趨勢。簡約、優雅的設計風格受到許多明星的青睞，還找來了氣質女星徐玄振與申惠善擔任代言，是近年快速竄紅的品牌之一。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲CARLYN 由女星申惠善代言，包款深受眾多明星喜愛。（圖／翻攝自IG@shinhs831、＠carlyn_daily、品牌官網）

而韓素希在《夫婦的世界》所背的正是這款New Hester，來自CARLYN 2020 春夏系列，背帶部分都能夠自由更換，方形包款、簡約的掀蓋磁吸扣設計，內容量雖然不大卻也十分夠用，整體更強調牛皮皮革質感與時髦度。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲New Hester，售價144,000韓元，約台幣3,800多。（圖／翻攝自官網）

近期因出演《梨泰院Class》女二而話題度暴增的女星權娜拉，也在雜誌畫報中背上了CARLYN包款「Hudson Mini」與「Madison Mini」。重點是這些時髦手袋不用萬把塊，也能擁有高端精品般的高級質感，CP值相當高，小資女、學生族群想培養自身時尚品味，很適合從CARLYN開始挑選，花點時間存個小錢也能沒負擔的入手。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲Hudson Mini（左）售價187,000韓元，約台幣5000多；Madison Mini（右）售價212,500韓元，約台幣5,700多。（圖／翻攝自官網）

除了上述韓素希與權娜拉示範的款式，小型水桶包、巨大容量托特包系列也是本季非常夯的包款，色塊拼接風格相當特別，有些搶眼同時卻超百搭。

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲CARLYN。（圖／翻攝自IG）

▲兩款售價皆為15,3000韓元，約台幣4,100多。（圖／翻攝自IG@carlyn_daily）

►說・流行／TOD’S 豆豆鞋底部共133顆　為駕駛設計卻成女星最愛

►説・流行／泫雅、Jennie私服大宗品牌UNIF超平價　韓星同款萬元可買一整套

►說・流行／馬汀大夫60年前成工人最愛　全球首雙氣墊鞋竟出自「滑雪意外」

關鍵字：

說流行, 韓素希, 夫婦的世界, 女二, 權娜拉, CARLYN, 南韓, 平價, 小資, 包包
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

唐鳳拍時尚照超驚艷！「跨性別服飾」切換無壓力　網讚：氣場完勝

ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億

ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億

韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

讓少女們尖叫的「茶花粉電鍋」下殺2.7折！特價1788元還送配件 38歲宋慧喬「少女眼」神逆齡　加碼公開眼部按摩9步驟 《小紅書》爆紅！美妝博主教你「15天練出下顎線」，側臉也完美 蕭敬騰西裝裡偷穿女裝完美駕馭　《歌手》決賽造型帥出新高度 皮克斯＆宮崎駿釋出虛擬背景圖免費下載　一秒讓你置身安弟房間、龍貓樹洞 氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」倒數必衝 王陽明開箱161萬PP錶笑意藏不住　可與老婆戴對錶放閃了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面