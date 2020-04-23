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人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵　粉底用量竟會影響持妝度

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▲人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲想擁有自然清透感的完美底妝，先學會4大關鍵。（圖／翻攝IG@2m_ariel、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　

上粉底、拍氣墊人人都會，但卻不是人人都能畫出好的底妝，就算換了許多人推薦的神級底妝品，還是無法擁有輕薄透亮的自然美肌，問題到底出在哪？在網上擁有超高人氣的彩妝造型師盈喬老師，就針對網友最常問的4大底妝問題給出解答，教你如何打造猶如天生美肌般的自然清透底妝。

▲人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲盈喬老師建議粉底前先用飾底乳把膚質和膚色提升。（圖／翻攝IG@ponyeffect_official）

Q：粉底前一定上飾底乳？

想要有漂亮的底妝，妝前的肌膚保養一定要先做好，而且最好別在保養後就直接上粉底。盈喬老師解釋，如果在上粉底前有先使用妝前乳、飾底乳，就能先把膚質和膚色提升變好，後續粉底用量就可以大幅減少，甚至局部上就好，不用上到全臉，這樣的底妝妝感會更輕透，就像天生美肌，也能減少出油、脫妝和暗沉的機會。

Q：遮瑕膏用在粉底前或後？

如果是膏狀的遮瑕產品，質地比粉底厚重，要先上粉底基礎修飾過，還修飾不了的局部再用遮瑕，就能避免整體妝感變厚重。另外，有遮瑕的部分一定要壓上蜜粉，尤其是痘痘的遮瑕，才能讓遮瑕膏牢牢貼在肌膚上，不會一下就脫落。

▲人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵 。（圖／翻攝IG）

▲容易卡粉浮粉的人大多是因為肌膚很缺水，要從保養開始改善。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

Q：容易浮粉卡粉怎麼改善？

有些人不管使用什麼粉底都很容易卡粉、不貼妝，盈喬老師建議要從皮膚自身狀況開始改善，認真保養肌膚。很容易浮粉，代表你的皮膚可能很缺水，一定要回到基本的保養、妝前保濕，從源頭做好保養改善肌底，才是根本。

Q：自然薄透底妝的關鍵是？

想擁有薄透自然的完美底妝，粉底用量是個關鍵。盈喬老師表示，整個底妝使用的產品不只一個，可以分配好使用的比例，在底妝前先用合適的妝前乳、飾底乳修飾肌膚，提升整體膚況，還需要修飾的局部再上粉底或遮瑕，讓粉底的比例降到最低，能提升持妝效果，還能保留肌膚真實質感。

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關鍵字：

彩妝, 彩妝品, 底妝, 技巧, 粉底, 關鍵, 彩妝師, 王盈喬, 盈喬老師, 裸妝, 透亮, 持妝
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