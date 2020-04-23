朴敘俊搶時尚新貨手腳超快　萬寶龍沒曝光的腕錶、後背包全上身

▲朴敘俊搶先背下個月才會上市的萬寶龍單肩後背包。（圖／翻攝bn_sj2013 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星朴敘俊因《梨泰院Class》爆紅，雖然戲已下檔，他在劇中大受討論的「栗子頭」髮型都長成「鳳梨頭」了，人氣依然不墜，仍是時尚圈寵兒，近日登上男性時尚雜誌《Esquire》韓國版封面，佩戴萬寶龍（Montblanc）尚未正式曝光的1858系列Geosphere冰川藍腕錶，私下所背的萬寶龍單肩後背包，也是5月才會上市的新鮮貨。

▲萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列單肩後背包，24,100元。（圖／品牌提供）

關於時尚，朴敘俊走在很前面，但他不走花俏路線，喜歡靠俐落剪裁的素色大衣展現男神氣勢，休閒時光則穿全套運動服，搭配黑色系的配件，萬寶龍便是他的心頭好，曾背南韓限定的六角白星圖案萬寶龍匠心系列背包，近日又背上下個月開賣的新款大師傑作粒面軟皮系列單肩後背包，流露率性不羈的風格。

▲朴敘俊曾背南韓限定的六角白星圖案萬寶龍匠心系列背包。（圖／翻攝bn_sj2013 IG）



朴敘俊穿丹寧裝登上《Esquire》韓國版封面，則戴上萬寶龍年度新作1858系列Geosphere腕錶，具有兩個弧面旋轉式半球和世界時間複雜功能，其純白至深藍的色調靈感源自冰川承受數百萬年壓力形成，冰內氣泡被去除後，從光譜中反射出的獨特藍色。

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間腕錶，193,700元。