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GA全新鏡面光感「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

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▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／品牌提供）

▲GA全新「黑管」鏡光水唇釉將於5月1日搶先全球開賣。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

擁有「小胖瓶」、紅管唇萃等人氣話題唇彩的Giorgio Armani將於5月搶先全球在台推出全新「黑管」唇彩——奢華訂製鏡光水唇釉，一抹就能立即顯現超飽和的濃烈色澤和絕美水鏡光，長時間持色服貼，上唇又沒有絲毫黏膩厚重感，加上時尚感十足的黑色鏡面包裝，勢必又要掀起一波熱賣潮，GA鐵粉們準備好搶起來！

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／品牌提供）

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華訂製鏡光水唇釉，6ml，NT$1,350。（圖／品牌提供）

2020年GA再度推出全新唇彩大作「奢華訂製鏡光水唇釉」，以3大特點打造出「濃烈顯色如唇膏，輕盈潤澤如唇露」的水鏡光感唇釉。

奢華訂製鏡光水唇釉運用亞曼尼首創的「三倍濃色因子」，輕輕一抹便能釋放出最濃郁飽和的色澤，完美遮蓋唇色；而獨特「輕感持色膜科技」則能讓唇釉輕觸雙唇時轉化為輕盈水鏡光薄膜，完美折現光線，不論何種角度都能閃耀奢華水鏡光，且全天候持色服貼；加上具有高度保濕柔嫩效果的「嫩唇保濕精萃」，能持續潤澤唇部並撫平唇紋，輕盈水感質地不黏膩不厚重，因而也被稱為「濃色輕唇釉」。

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／品牌提供）

除了超輕盈的時尚水鏡光妝感，鏡光水唇釉的奢華黑色鏡面外殼包裝也引起極大關注，瓶身一格一格的鏤空設計不僅能讓色號一目瞭然，也猶如模特兒登上伸展台前的階梯，搭配銀色亞曼尼Logo，讓全新「黑管」唇釉光是顏值就超時尚吸睛。

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／記者張毓容攝）

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／記者張毓容攝）

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／記者張毓容攝）

▲model唇上實擦色號依序為#101濃色泰奶、#503濃色玫瑰、#400濃色400。（圖／記者張毓容攝）

奢華訂製鏡光水唇釉全系列共推出10款色選，從最受女生歡迎的裸粉玫瑰色調、奶茶色到GA最經典的紅色調全都納入，尤其超好搭的溫柔奶茶色「#101濃色泰奶」和一擦氣質滿分的「#503濃色玫瑰」更被視為首要必搶色號。

▲GA全新黑管水鏡光唇釉搶先全球首賣 。（圖／記者張毓容攝）

▲開賣首日同時有2大上市活動，可獲得訂製隨身鏡和超澎湃的滿額禮組合。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

台灣將於5月1日全球首賣，同時推出2大上市活動。凡於開賣首日（5/1）於全台GA專櫃購買任2支鏡光水唇釉，或1支鏡光水唇釉搭配任一彩妝商品，就能獲得附帶小皮套的限量訂製隨身鏡；於5/1～6/30至全台專櫃購買GA商品滿額NT$6,000並含任一彩妝，即可獲得包含經典紅色訂製化妝盒、絲光精華氣墊輕巧版和柔霧唇膏#201輕巧版的「訂製滿額禮」。

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美妝, 彩妝, 彩妝品, 唇彩, 唇釉, GA, Giorgio Armani, 亞曼尼, 鏡光, 黑管, 鏡光水唇釉
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