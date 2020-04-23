防疫美容必知！做足保養3重點，肌膚就是比別人亮一號

▲防疫期間保養更該仔細，細節顧好讓膚質大躍進。（圖／翻攝自IG/mimiwor）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫第一，但也別忘了保養，夏季的腳步越來越近，也該開始為美白防曬做準備，別因為外出戴口罩遮住半張臉就放棄自己，這時候保養做足細節，才是美麗決勝點，把握以下三個原則，用完美膚況迎戰夏日吧！

▲Neogence 水感全效防曬乳，50ml，650元。

戴口罩也要記得防曬

戴口罩已成了日常所需，夏日即將到來，別以為戴口罩遮住半張臉就不用防曬，小心曬出口罩痕。台灣潮濕悶熱，長時間戴著口罩，呼吸的熱氣造成口罩內溫度上升，出油量也跟著提高，建議選用保濕鎖水的清爽防曬品，做好防護但別帶給肌膚負擔。



▲Dr.Satin 魚子高效極白菁萃組，10ml 2入，833元。

宅在家提早部署美白計畫

防疫期間宅在家，療癒遊戲成了最好消遣，別只忙著當「島主」，日以繼夜忙著賣大頭菜和抓魚，卻疏忽了自己的保養，要知道臉部肌膚才是最需要花時間耕耘的島嶼。夏天即將到來，不想日後看起來比別人黑一階，更要提早做足保養準備。

▲SENKA 純白專科雪白美肌亮顏霜，40g，490元。

素顏霜打造天生好膚質

居家辦公已成為潮流，在家裡懶得特別為會議化妝，卻又擔心沒上妝看起來氣色很差，這時候可選擇校色控油的素顏霜，輕輕一抹就能讓臉部散發自然光澤，幫助改善暗沉膚色，打造最強偽素顏。

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