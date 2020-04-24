別再幫他找藉口！5種渣男表現，中了一項就趕快放生

▲愛情中最可怕的就是自欺欺人。（圖／愛奇藝台灣站、翻攝自JTBC，以下同）

編輯／Lily

很多人一談戀愛就會犯傻，另一半擺明對你不在乎，你還是為他找千百個原因，總想著他到底愛不愛你，每天都在想著他回覆你訊息，要知道愛有很多形式，但不愛了其實很明顯，就是你的事不再是他的事，對你總是冷處理。

訊息總是已讀不回

當你開始你傳訊息給他，他總是很慢回覆，甚至已讀不回，想要和他分享日常中有趣的事情，發現他無動於衷。他說他很忙，所以你總是揪著一顆心，等待他的回應，其實再忙都能抽出時間和你互動，這樣的態度就是代表他不在意你。

不再關注你的一切

他開始不再好奇你的生活和交友狀況，甚至不想找話題和你聊天。以前總是會把你的情緒放大，很多事情不需要提醒他就能給你驚喜， 現在想和他撒嬌，他反而怪你任性，你不再是他心中的首位。

不和你計畫未來

雖然戀愛的盡頭不一定是結婚，但是他的未來藍圖理應有你，如果他總是不給承諾，或是什麼事情都只想到自己，完全不憧憬你們的未來生活，或許代表著他可能有想離開這段關係的打算。





不對外公開關係

他對外不公開你們的感情，更不把你介紹給他的朋友，說穿了完全沒人知道你的存在。久而久之，兩人缺乏進一步的話題，除了約會之外，其他時間都是各過各的生活，他不希望你干涉他的假日，總和你說他想要自由。

你不確定他愛不愛你

當一段感情連自己都懷疑的時候，這時必須相信自己的直覺，他不愛你。如果真的愛你，他的心意會完全藏不住，若是不愛你，他怎樣也都裝不像。當你疑惑，或是想要向他討安全感的時候，就該猜到他的內心其實沒那麼喜歡你。

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