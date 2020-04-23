12星座男偷吃的原因！處女得不到的最好、獅子需要小粉絲崇拜

編輯／Molly 圖／翻攝pexels

近來關於「偷吃」「劈腿」的風波紛紛擾擾，一波未平一波又起，有被當街抓包「偷吃」的，也有王子公主童話般的婚姻破局，被說是出軌的。其實男人會出軌，理由真的太多了，但十二星座都不同，像是處女男容易有「得不到的最好」的想法，天秤則是「吃碗裡，看碗外」的最佳代表，還有純粹是肉體衝動的類型，千萬要小心防範！

雙魚座

本質多情又浪漫的雙魚，不只雙魚女離不開愛情，雙魚男也是！他們喜歡被戀愛的氛圍包圍，最好能一直擁有熱戀的感覺，如果和正宮之間已不再處於熱戀期，雙魚男就會開始尋找下一段「熱戀期」，也就是從新的對象身上獲得「你愛我、我愛你」的互動感，也因此，容易劈腿的雙魚男常名列「最會出軌星座」的名單中。





牡羊座

頭腦一根筋通到底的牡羊男，通常出軌都是因為「一時衝動」，他們不是真的想腳踏兩條船，只是禁不起誘惑。如果有女生以身體攻勢主動進攻，他們就會被賀爾蒙操控，身體跑在頭腦前面，直到事後才後知後覺意識到這是錯誤，可說是「色字衝上頭」的最佳代表。

金牛座

金牛男是典型的情景式出軌，像是某個深夜加班後跟女同事喝杯小酒，或是某個曖昧氣息瀰漫的瞬間，金牛男就會順水推舟的開口偷吃，而且他們喜歡有後續發展，不會止步於一夜情而已。

雙子座

喜歡新事物的雙子男，通常出軌就是為了追求新的刺激，有時候就只是想跟年輕貌美的女生玩一玩，因為怕麻煩，所以不會對出軌對象動真情，膩了就隨時換下一個就好，所以雙子男更換偷吃對象的速度也很快。





巨蟹座

身為愛家代表星座，巨蟹男會出軌的原因有兩種，一種就跟家庭溫暖有關，當巨蟹座感覺無法得到慰藉時，就容易引發他們退縮的特性，所以如果另一半對他們太冷淡，讓他們感受不到關愛和柔情，他們就會向外發展。而另一些巨蟹男單純只是因為對方身材太好了，看重身材的他們很容易就被撩到暈船。

獅子座

需要展現自己大男人氣概的獅子男，要是在家裡無法好好展現，他們就會在外面尋求關注，這時候只要冒出一個願意崇拜他、滿足他面子的小粉絲，他們就會順其自然的發生關係，但對他們而言，也不一定有真感情。





處女座

喜歡追求完美的處女處，對他們來說，得不到的永遠是最好的，到手了反而會很快就失去新鮮感，而且會開始以他們挑剔的眼光要求對方，漸漸的另一半在他們心中就會開始不斷被扣分，而這時候如果又新認識了另一個更完美溫柔的對象，處女男很快就會淪陷了。

天秤座

天秤男在感情上可說是把「吃碗裡，看碗外」的精神發揮地淋漓盡致，他們其實也不是不愛另一半，而是當他們認識了另一個跟自己個性、想法也很相配的對象時，他們很容易就產生好感，但又因為兩邊都喜歡，選擇不了，就容易周旋在兩個女生之間，甚至多個對象都有可能。

天蠍座

表面看來冷靜，內心情感卻很強烈的天蠍座，佔有慾強，性需求同樣也強，他們喜歡經驗豐富、可以配合他們的對象，如果另一半比較傳統保守，他們就會喜歡出去偷吃，尤其遇到在性事上很契合的對象，他們就會繼續維持這段關係。

射手座

射手男是那種喜歡在工作場合或是朋友聚會上談論人生理想抱負和目標的人，要是遇到一個跟他理念很契合、很聊得來的女生，很容易就會從欣賞慢慢變成情不自禁愛上她，加上行動派的天性，一個不小心就這麼劈腿劈出去了。





摩羯座

摩羯男的思想其實是滿傳統的大男人，在他們的認知裡，除了正牌女友或老婆外，有幾個紅粉知己也不是什麼大不了的事，他們覺得反正正宮位置是留給女友、老婆的，其他的都只是短暫的風花雪月。

水瓶座

水瓶男走的是不主動，但也不拒絕的路線。通常他們不會主動跨出那條界線，但要是有對象主動貼過來示，他們也會默默享受其中，不會拒人千里之外，讓事情順其自然發展，對他們而言就是開心就好。

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