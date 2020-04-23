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路易小王子與爸爸威廉撞衫！　蓋彩虹手印致敬醫療人員超萌

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▲▼路易王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲路易小王子蓋彩虹手印，天真無邪的笑容讓人融化了。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特的么兒路易小王子（Prince Louis）今慶祝2歲生日，昨一家人的官方IG帳號率先發布小王子的新照，照例由凱特親自掌鏡，捕捉路易蓋手印的可愛模樣，只見穿著藍白襯衫的他笑容燦爛，讓人看了都要融化了，眼尖的王室迷更發現，他與爸爸威廉王子撞衫了！

▲▼路易王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲路易王子穿的藍白襯衫與爸爸威廉王子撞衫了。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲▼ 威廉王子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子（左）2014年與凱特、長子喬治出訪澳洲時，曾穿藍白格子襯衫。（圖／美聯社）

凱特喜歡替兒子買藍色系的氣質童裝，這回也不例外，讓路易王子穿著藍白格子襯衫，不禁讓人聯想到威廉王子2014年凱特、長子喬治出訪澳洲時，也曾穿相似的藍白格子襯衫，父子倆隔空撞衫，可見藍白格設計真是大小男孩的時尚經典。

▲▼路易王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲路易王子一系列可愛照片由凱特掌鏡。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

威廉王子與凱特於路易王子生日前夕，發布這組蓋彩色手印的可愛照片，除了與大眾分享小王子的近況，也希望藉著充滿童趣的彩色手印，向正在與新冠肺炎奮戰的英國前線醫療人員致敬與打氣。

▲▼路易王子 。（圖／翻攝Kensington IG）

▲路易王子蓋的彩虹手印意在向英國醫療人員致敬。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

關鍵字：

路易王子, Prince Louis, 威廉王子, 凱特
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