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風.LUXURY／CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！　

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▲CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN PROMSTER BN4048-14X，22,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

戶外運動盛行，能提供實用資訊且耐操的錶款是重要配備之一，CITIZEN於1989年起便開拓PROMASTER outdoor運動系列，針對陸、海、空發展錶款，特色是配備獨有IC技術提供深度與高度技等資訊、具撞擊偵測功能確保錶款精確無誤，配上強悍外型設計而受青睞，最新光動能高度計測腕錶叢林綠配色的BN4048-14X及焦土棕配色BN4049-11E便是最佳代表。

▲CITIZEN 。（圖／公關照）

▲為陸地探險而生的BN4049-11E，23,800元。
 

為陸地冒險運動而生的BN4048-14X與BN4049-11E腕錶，均採用光動能J280高度計測機芯，雙色指針指示時、分、秒之外，另外特殊造型指針可測量海拔負300至1萬公尺高度，代表顯示時間也能同步顯示山峰高度，而3時位置配置日期窗，9時位置則是4階段的電力顯示；除了簡明易辨的功能，外型設計也講究，採用耐用的尼龍與柔軟小牛皮異材質拼接錶帶，兼具實用與美學。

▲CITIZEN 。（圖／公關照）▲CITIZEN 。（圖／公關照）

▲BN2036-14E潛水錶是CITIZEN PROMASTER熱門款，25,800元。
 

潛水錶一直是PROMASTER outdoor運動系列的大熱門，結合光動能技術與水深測量70米技術，同時配備上升速度警告鈴與電量等級顯示，讓潛水者能迅速掌握資訊；而飛行錶增加世界時間功能，以全球限量1989只的CC7015-55E飛行錶為例，還有GPS定位對時、衛星對時、兩地時間、計時碼錶、鬧鈴、萬年曆等功能，飛行專業所需，一樣都不能少。

▲CITIZEN 。（圖／公關照）▲CITIZEN 。（圖／公關照）

▲全球限量1989只的CC7015-55E飛行錶，98,800元。

關鍵字：

CITIZEN, PROMASTER
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