貝嫂品牌申請企業補助被罵翻！「上億資產」員工卻放無薪假

記者鮑璿安／外電報導

新冠疫情蔓延全球，貝嫂維多利亞貝克漢同名品牌VICTORIA BECKHAM 也遭到波及，先前就宣佈關閉所有倫敦門市，且旗下約30名員工開始放無薪假，據傳維多利亞也向政府申請企業補助，不過此舉卻引發外界抗議，「沒必要。」

▲維多利亞貝克漢同名品牌VICTORIA BECKHAM ，遇上疫情申請企業補助以減少開支。（圖／路透）

維多利亞貝克漢自創同名品牌VICTORIA BECKHAM 已邁入11年，遇上疫情攪局，先前就關閉所有倫敦門市，並且宣佈旗下約30名員工將停工兩個月以減少開支；即便公司不支付薪水，維多利亞仍是向英國政府申請企業補助，讓員工能領到政府的8成薪資，每個月最多約兩千五百英鎊（約台幣九萬元），等於改由納稅人支出開銷。

▲VICTORIA BECKHAM每次大秀，貝克漢一家人現身相挺已成慣例 。（圖／路透）

此舉隨即引發大批網友抗議，表示貝克漢夫妻資產高達 3.35 億英鎊（約台幣124億元），沒有必要向政府申請補助，即便維多利亞本人暫停領薪、捐出 20％的營收支持英國醫療也難平眾怒。網友表示：「住豪宅真的沒必要申請」、「納稅人的錢養貝克漢夫妻。」就連英國主持人皮爾斯摩根 （Piers Morgan）也罕見在推特標記維多利亞貝克漢直接開嗆，「為什麼要拿英國納稅人的錢去支撐你的生意。」對此軒然大波，維多利亞暫無回應。

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