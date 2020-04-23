信義誠品接棒敦南誠品24小時營業　5月29日起不打烊賣書還賣菜

▲信義誠品將接棒敦南誠品，成為24小時營業書店。（圖／記者林明瑋攝）

記者陳雅韻、蔡惠如／台北報導

敦南誠品24小時書店因其所在的「敦南金融大樓」申請都更，5月底將吹熄燈號，今誠品生活董事長吳旻潔召開記者會宣布，將由位於台北市信義區的信義誠品接棒，成為24小時營業的書店，預計5月29日起試營運與敦南誠品無縫接軌，6月1日起正式開幕，不僅在3樓賣書也有不打烊生鮮超市「誠品知為市集」，深夜也能買到食材。

1989年開業的誠品書店原本座落於仁愛圓環，1995年搬遷至現址敦南金融大樓，並從1999年開始成為不打烊書店，「敦南誠品」成為許多人的共通回憶；隨著敦南誠品5月底走入歷史，誠品選擇下一間24小時營業書店陷入掙扎，因必須考量人流、動線、商圈特性與營運成本，最終由旗下分店中規模最大的信義誠品勝出。

位於信義誠品3樓的全新24小時書店將呈現17萬種書籍，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍，達到1100坪，當中包括首度成立的外文專區、擁有6000種選書並每季與國際大型出版社策畫主題的藝術專區，此外更開設全台唯一的24小時的唱片行、24小時生鮮超市，還有深夜咖啡與調酒，成為全方位的生活與閱讀博物館。此外，嶄新登場的eslite Café從上午8時營業至凌晨1時，營業時間也算首開先例，特別是夜晚還提供燒餅蔥蛋、牛肉麵、雞爪凍滷味拼盤、小籠包等台灣代表美食。



▲敦南誠品將於5月底吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）

信義區百貨與五星級飯店匯聚，且近來包括新光三越、A13遠百信義與ATT 4 FUN主打深夜食堂，吸引夜貓族消費，讓原本營業至晚間11點的信義誠品書店也加入培養夜間客群。

而誠品也將為倒數一個月的敦南誠品舉辦「31天異想倒數」活動，5月1日邀明星柴犬「Q將」擔任一日店長歡迎讀者帶毛小孩到敦南店共讀；5月20日則變身一日婚紗館，開放讀者報名到書店拍婚紗照或拍畢業紀念照，31日閉幕日則有24小時不停歇活動，從凌晨起由多位名家接力講座馬拉松，並以音樂會形式向敦南誠品告別，最後可搭乘靈感不打烊巴士到最新的24小時書店信義誠品。