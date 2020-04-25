《寶可夢》伊布變身小萌寵！被花朵糖果圍繞超夢幻　閉眼陪入睡

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、gashapon.jp

《精靈寶可夢》除了皮卡丘，伊布也擁有超高人氣，累積大批粉絲。這次日本的一番賞就選了伊布為主角，推出花朵糖果主題系列，伊布與花花草草搭在一起夢幻度破表！其中一個獎項是伊布的抱枕娃娃，閉眼沈睡的模樣特別可愛，好想抱著它一起進入甜蜜夢鄉。

這個一番賞的主題是「伊布&花朵糖果」，全系列獎品設計以此為發想，長相可愛的伊布被浪漫的花朵糖果圍繞，完全觸動少女心。

A賞、B賞都是萌爆的伊布抱枕娃娃，一款是大隻閉眼沈睡的伊布，頭枕著花花小糖果，睡著的樣子有夠Q，抱著它入睡一定超療癒。另一款是大顆的花花糖果枕頭，上面有個小伊布娃娃，大糖果抱枕比較好躺，一定可以一夜好眠。

其他獎項則是走實用路線，C賞是個透明手提袋，裡面附的收納袋花樣是花朵圖案，女孩們看了好心動。D賞則是糖果造型的化妝包，用伊布碎花圖案布料做成，浪漫又可愛。

E賞是伊布與花卉圖案的透明玻璃盤，有九種款式，分別是水精靈、火精靈⋯等各個型態的伊布，拿來裝蛋糕、小茶點超唯美。F賞是有著可愛插畫的小方巾，共四種花色。G賞則是不同型態的伊布吊飾，有九種造型。

還有超難得到的最後賞，居然是伊布絨毛玩偶！站著的伊布模樣超萌，還舉起一隻手，隨時可以跟你擊掌，有了它就像養了伊布當寵物，一圓伊布粉的夢。本系列已於4／3在日本發售，一番賞抽一次650日圓（約台幣181元）。

喜歡伊布的話，也可以看看先前推出過的伊布扭蛋，這系列一樣有九種型態的伊布，比較常看到的火、水、雷精靈都很可愛，但更想得到月亮伊布、仙子伊布⋯等特殊款式，要是能集全套、擺一排就更美好了，放在書桌上看了心情瞬間變好。扭蛋一次300日圓（約台幣83元）。





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