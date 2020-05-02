善變少女必須知道的4家「MIT指甲油」！顏色多、親民價格　不用光療也超美

近幾年「做指甲」風行，不少女生常運用指彩來搭配穿著，連指尖都要美！指上花樣也成為了女孩聊天聚會的話題，儂編身邊不少朋友也都迷上了光療！但有些人礙於職業，不適合光療，又或者是三天兩頭就想變換顏色的善變少女（儂編就是一例啊！），因此好的指甲油絕對不可少，不用光療也能美，推薦你4個台灣自創指甲油品牌，價格親民買到剁手啊～



《mistermorden摩登先生》







說到標榜MIT的指甲油絕對馬上想到價格親民卻擁有高級質感的《mistermorden》！誕生於2013年，很快就在台灣建立起了口碑，其中最吸引人的肯定是他們包裝指甲油的故事！每個專題有相對應的名人與經典語錄，每次推出新產品時都以時尚雜誌般的規格拍攝完整的形象照試色照，加上指彩試用影片，從小細節就能看出他們的用心～指甲油本身顏色飽和易上色，加上浪漫唯美的形象包裝，讓儂編每次逛官網都會不小心手滑下單啊！

在 Instagram 查看這則貼文 mistermorden（@mistermorden）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 9 日 下午 8:49 張貼

另外若是想自學美甲的女孩，也很推薦關注他們的IG，除了特殊指彩的教學影片，所需物品也能在官網買齊，超級方便！摩登先生近期也先後推出了彩妝與飾品，持久的唇釉也頗有名氣，一樣燒的儂編不要不要的啊～



《JNF》





《JNF》 算是新晉的小眾美甲品牌，如果你對指甲油的成分跟氣味很在意的話，你絕對要認識他！《JNF》 主打環保無毒，沒有添加任何有害物質，讓孕婦或小朋友都能安心使用，同時也沒有刺鼻氣味，且只要溫水就可以撕除，少去了去光水的化學物質，讓手部更健康了呢～另外可能會有人擔心是否影響飽和度？答案是完全不會！無須多層塗抹就能優雅動人！加上以透明瓶身配上金蓋的簡約外型，就算只擺在桌上也很好看啊～心動不如馬上行動，趕緊去他們的官網看看吧！



《AOM》







《AOM》源自品牌的初始概念「Age Of Mist」，指在資訊焦慮年代，也要以一種優雅從容的步調，創造自我風格及美感！不只如此原料也經過層層把關，表面亮度、色澤飽滿度及持久性皆是精品等級！《AOM》堅持風格與養護合一的理念，因此產品內含山茶花油、蘆薈、橄欖果油等滋養保護成分，愛美的同時也能輕鬆達到基礎保養～高飽和度的配方，讓一層與兩層間還會有些微顏色變化呢，想要成為質感女孩，《AOM》絕對是你連指尖都精緻的秘密武器！



《et seq.》







如果你是文青少女，你絕對會超愛《et seq.》！《et seq.》是一個蠻新的台灣指甲油品牌，以使人透過「顏色」，找尋「自我」為理念，用文學包裝，每一瓶指甲油都是以文學家、經典文學名著來命名，且外型設計成墨水瓶般，壺狀的瓶身加上一根長長的羽毛瓶蓋，塗指甲的時候就彷彿時光倒流回經典文學的時代，超級浪漫～不只外表好看，指甲油本身飽和度也高、耐久不易剝落，快乾之外顏色也很特別！高顏值又高品質，超想包色啊～（小孩子才選擇，我全都要！）



不用光療一樣美



美甲小訣竅

首先塗指甲油前，先確認甲面沒有油脂殘留（可用去光水先清潔），再來以基底油讓甲面平滑一些，上色以兩次為佳，第一次以覆蓋甲色、再次撫平為目的，所以薄塗即可！待乾後，再上一層上層油，就完成啦！最重要的是指甲油是需要練習手感的，所以肯定會越塗越好～趕快用這個藉口入手指甲油吧（什麼啦！）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／mistermorden官網、臉書@JNF、IG@etseq.nailpolish、@aom_taiwan、@mistermorden



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