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網路票選男生最愛的女友穿搭！帽T、襯衫5款基本單品通通上榜

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情人節正式進入倒數階段，雖然面對武漢肺炎衝擊，過節的氣氛確實比往年冷了一些，但身為貼心女友的我們，還是要好好細心打扮一番，稍稍挽回這個屬於妳和親親男友的溫馨小節日。根據Dcard和小紅書上眾多網友的票選結果，儂編精選出5個男友最愛、能幫你在情人節甜蜜助攻的時尚單品，穿上它們保證讓男友對你的好感度瞬間激增！

毛衣

▲▼ 網友票選9成男生最愛女友「這樣穿」！5種日常、約會穿搭推薦，幫妳情人節撩男助攻！（圖／Bella儂儂提供）

雖然全天下女孩都懂「愛水不怕流鼻水」的道理，但不想在日夜溫差大的春季著涼，不妨換上既保暖又能營造萌感的毛衣，款式上則依照領型有3種建議，像是能小露性感的深V款，展現性感鎖骨的一字領，或是充滿慵懶氣息露出單肩的Oversize款式，都是妳穿著舒服，男生看著也舒服的100分時髦單品。

襯衫

▲▼ 網友票選9成男生最愛女友「這樣穿」！5種日常、約會穿搭推薦，幫妳情人節撩男助攻！（圖／Bella儂儂提供）

「男生愛看女生穿襯衫」其實就跟「一年有12個月」一樣是不變的真理，但若你真的想要了解，儂編特別問了一下身邊的男性友人，大致上得到以下3個答案：第一、白襯衫讓人聯想到學生時代清純制服妹；第二、穿上白襯衫的俐落女強人會引起征服慾；第三、則是受到戲劇與電影的影響，通常女生在男友家過夜後，因為沒衣服穿會隨意套上對方的襯衫，非常引人遐想～

帽T

▲▼ 網友票選9成男生最愛女友「這樣穿」！5種日常、約會穿搭推薦，幫妳情人節撩男助攻！（圖／Bella儂儂提供）

帽Ｔ幾乎是所有女孩衣櫃裡都會有的單品，至於該怎麼把它穿出好感度？可以參考超模Gigi Hadid和小賈愛妻Hailey Bieber的穿搭範例，無論是以短版款式搭配緊身褲（leggings）或把能蓋過屁股蛋的Oversize帽T當洋裝穿，都能讓男友瞬間眼睛為之一亮！

球鞋

▲▼ 網友票選9成男生最愛女友「這樣穿」！5種日常、約會穿搭推薦，幫妳情人節撩男助攻！（圖／Bella儂儂提供）

其實比起高跟鞋，男生更愛女生穿球鞋，除了能增加共同話題之外，也能讓他們不用擔心你穿著高跟鞋會腳痛。換個角度想，讓自己穿得舒服一點，也能延長你和男友在外面趴趴走的時間。但如果不想讓自己看起來太休閒，可以換上緊身或A字碎花洋裝，裙長建議落在膝上10~15公分，露出纖細雙腿中和掉球鞋的男孩子氣！

過膝長靴

▲▼ 網友票選9成男生最愛女友「這樣穿」！5種日常、約會穿搭推薦，幫妳情人節撩男助攻！（圖／Bella儂儂提供）

過膝長靴之所以能入榜，並非單品本身具有特殊設計，而是穿上就能營造出腿控男孩最愛的長腿效果。就算你全身包緊緊，只要搭配短裙或短褲一起穿，露出俗稱「女孩絕對領域」的大腿根部線條，就能用若隱若現的曲線美，惹得男孩心癢癢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

穿搭, 約會穿搭, 魅力, 情侶, 日常穿搭
fashion.net

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