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西裝外套不只是上班穿！IG部落客傳授搭配3招　約會、跑趴超時髦

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OL 穿上西裝總能給人幹練、精明的意象，但如果下班急著去約會的話，西裝外套又很容易給人過於嚴肅的感覺，在 Instagram 上擁有 30 萬追蹤的荷蘭部落客 Annemiek Kessels，將改變妳對於西裝外套的印象，她運用混搭的方式加上 3 個小技巧，讓妳西裝穿搭零失誤！

Tips1.色系統一才時髦

▲▼ 西裝外套還能怎麼穿才時髦？IG擁有30萬追蹤的部落客教妳這「3招」讓妳上班也能很時尚！（圖／Bella儂儂提供）

混搭跟撞色的穿搭可以讓造型更加搶眼，但如果妳是一個對於色彩沒有這麼敏銳的人，那就請回歸到單一色系去做搭配，Annemiek Kessels 不時會將西裝與休閒服飾做混搭，但顏色上皆會保持一項穿衣法則，那就是 “統一色系”，她鮮少在身上穿超過 3 種以上的主色，即便是不同色彩，也會用同一個色系去挑選每一件單品。

Tips2.腰的位子很重要

▲▼ 西裝外套還能怎麼穿才時髦？IG擁有30萬追蹤的部落客教妳這「3招」讓妳上班也能很時尚！（圖／Bella儂儂提供）

在 Annemiek Kessels 穿搭法則中，她還會抓住一個小技巧，那就是腰線的的位子，在穿著西裝外套時，她都會將衣服紮進褲子裡，並不時用腰帶加強腰線，讓整體能夠更顯腿長，如果要扣起西裝外套時，她就會將腰帶繫在西裝外，讓整體的身形比例更完美。

Tips3.忘掉合身兩個字

▲▼ 西裝外套還能怎麼穿才時髦？IG擁有30萬追蹤的部落客教妳這「3招」讓妳上班也能很時尚！（圖／Bella儂儂提供）

過去我們挑選西裝外套時，都會希望夠合身才可以看起才能更有精神！但近幾年服裝趨勢皆趨於鬆身的剪裁，因此在西裝外套上也開始出現大墊肩、落肩及無腰線的寬鬆剪裁，而 Annemiek Kessels 也秉持這樣挑單品的精神，每一件西裝外套皆是鬆身無束縛的剪裁。

西裝外套不再只是上班時的得力助手，配對顏色、挑對剪裁，它也可以是一件讓妳下班後當作戰袍的完美單品。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@modedamour

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

西裝外套, 時髦, 部落客, 穿搭, KOL
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