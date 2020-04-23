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維密官宣楊冪升格中華區代言人！「睡衣照超撩人」甩開周冬雨

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▲維密 。（圖／翻攝自微博維密）

▲維多利亞的秘密（Victorias Secret）揭曉周冬雨後另一位代言人為女星楊冪。（圖／翻攝自微博維密、楊冪工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）先前宣佈演員周冬雨為大中華區代言人激起兩極聲浪，今（23日）再公開了另一位人選，由女星楊冪拿下，形象影片中楊冪穿著性感洋裝，顯瘦體態若隱若現，以黑白色調彰顯強大表現力，隨即引發網友熱議：「超性感」。

▲維密 。（圖／翻攝自微博維密）

▲周冬雨與楊冪性感定位大不同引發熱議。

維多利亞的秘密近日不斷轉型，請到周冬雨為大中華區代言人，更是維密首度捨棄超模身份而選擇明星代言，並宣傳「做舒服的自己，就是性感」徹底打破品牌定位。當初外界揣測另一位代言人是楊冪，今日品牌在官方微博也證實了該消息，從曝光的形象影片中，楊冪換上細肩帶洋裝搭配輕薄外衫，不經意之間露出白皙肩膀，使得顯瘦體態若隱若現；伴隨披肩長髮散發性感氣息，楊冪也說道：「我認為性感是獨立、自信的，性感是骨子裡帶來的東西。」短短一分鐘的影片就洋溢強大表現力。

▲維密 。（圖／翻攝自微博維密）

▲維密 。（圖／翻攝自微博維密）

▲維密 。（圖／翻攝自微博維密）

▲楊冪出鏡維密形象照公開，穿著內睡衣體態相當撩人，帶貨效益也不可小覷。

其餘畫面中，楊冪更以各式貼身睡衣、內衣搭配出自身時尚度，露出招牌筆直長腿相當吸睛，對比先前周冬雨較為青澀的形象照產生極大反差；不光如此，楊冪帶貨能力也相當可觀，不少粉絲紛紛貼出購物車畫面前往官網下單商品，來支持楊冪升格維密大中華區代言人，網友直呼：「周冬雨被比下」、「楊冪就是性感代名詞」。

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關鍵字：

維多利亞的秘密, 維密, 內衣, 睡衣, Victorias Secret, 大中華區, 楊冪, 周冬雨, 代言人
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