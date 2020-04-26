輕鬆烤出Monogram花紋！「LV鬆餅機」讓人每天都想吃早餐

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受疫情影響外出興致了嗎？那就來一頓讓心情變好的豐盛早餐！最近網路上流傳一款精美鬆餅機，採用Louis Vuitton（LV） Monogram打造而成，不僅外觀優雅，就連烤出來的鬆餅都烙有經典花紋，想必各位時尚迷現在已經垂涎三尺了吧！

▲LV鬆餅機。（圖／翻攝自Booooooom官網）

近年各大奢侈品牌接連推出運動生活相關的用品，像是Chanel衝浪板、籃球以及Louis Vuitton的沙灘排球、啞鈴、骰子盒、疊疊樂等。不過，這款鬆餅機卻不是Louis Vuitton的作品，而是洛杉磯藝術家安德魯萊維基（Andrew Lewicki）的藝術品，他將人們喜愛的鬆餅機器加入LV Monogram花紋後，創造出令所有時尚迷都想要的夢幻逸品，如此動心的作品，天天吃鬆餅也在所不惜。

▲Chanel衝浪板、籃球。（圖／翻攝自LV官網）

▲Louis Vuitton推出許多運動生活相關的用品。（圖／翻攝自LV官網）

在 Instagram 查看這則貼文 CafePopShop（@cafepopshop）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 14 日 下午 9:41 張貼

安德魯表示「人們已經習慣看到奢侈品牌將影響力擴展到其他方面」，於是他才會打造這款LV Monogram鬆餅機。最後安德魯並沒有將他的作品量產，所以也沒有辦法購得，因此喜歡的時尚迷還是以渴望的眼神觀看看就好囉。

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