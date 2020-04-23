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BURBERRY用再生材質做出經典格紋　永續系列配件還可生物分解

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▲Burberry永續系列。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

從地球暖化、極端氣候到2020年全球淪陷的新冠病毒風波，都讓人們深刻體悟到大自然反撲的可怕威力。然而背負不少浪費、污染罵名的時尚產業，也開始逐步推動永續計畫，BURBERRY便選擇在4月22日世界地球日這天發佈「ReBurberry Edit」系列，採用最新永續材質重新打造春夏26款服裝、單品。

▲Burberry永續系列。（圖／品牌提供）

近年由快時尚產業擔任領頭，例如H&M的「Comscious Exclusive」系列便是標榜使用再生原料，也已連續推出多年；日本時裝UNIQLO與GU更從產品包裝、購物袋下手，省下非常可觀的塑料廢棄。而精品圈同樣不落人後，BURBERRY於今年春夏推出了「ReBurberry Edit」系列，並同時搭配「永續標籤」，就像是一種證書，幫助消費者們清楚了解產品通過哪些嚴格考驗，諸如有機原料、回收成分、生產設備、碳排放標準以及員工的薪資、福利等等表面無法看出的內容。

▲Burberry永續系列。（圖／品牌提供）

「ReBurberry Edit」中包括了各式男、女裝以及配件，風衣、軍裝大衣、斗篷採用由漁網、碎布、工業塑膠回收再生而成的尼龍纖維紗線製作，還有採用生物醋酸纖維製作的太陽眼鏡，可經由生物分解。形象影片中，模特們穿著的服裝搭配背景呈現的自然景象，呼應服裝與原料之間的緊密連結。

且BURBERRY亦期望將永續計畫擴展到整個品牌，並將此目標訂在2022年。另一精品集團PRADA所推出的再生尼龍「Re-Nylon」系列商品，便是環保時尚中相當成功的例子，品牌更與聯合國教科文組織共同合作「SEA BEYOUND」計畫，用以幫助世界各地學生了解海洋對地球未來發展的重要性，並引導他們將知識、創造力化為行動，實現永續發展的未來社會。

▲Burberry永續系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Burberry, 環保, reburberry edit, 永續, prada
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