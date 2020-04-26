皮克斯＆宮崎駿釋出虛擬背景圖免費下載　一秒讓你置身安弟房間、龍貓樹洞

編輯／Emily 圖／翻攝自disney.com、ghibli.jp

最近因為新冠肺炎（COVID-19）的關係，很多人必須要在家裡遠距上班、上課，當要視訊會議或討論時，打開鏡頭背後亂七八糟的房間被看光光，是不是很困擾呢？迪士尼皮克斯和宮崎駿的吉卜力工作室就在官網提供許多背景圖片，讓大家可以key在後面，以後視訊時就能置身電影經典場景中啦！

#皮克斯電影場景

看到一扇扇通往人類世界的尖叫門，就知道這是《怪獸電力公司》，讓人回想起許多電影畫面。《腦筋急轉彎》中角色們控制情緒的工作室，也是個酷炫的辦公場所，超適合成為視訊會議的背景。

《玩具總動員》當中，主人安弟的房間大家一定有印象，天藍色的壁紙上有一朵朵白雲，當初玩具們在這裡經歷了很多事，也擁有美好的回憶。視訊時拿來當自己房間的背景完全零違和。

想要置身戶外的話，《海底總動員》裡面的海底世界好迷人，水草、珊瑚隨波搖曳，陽光照射進水中的光線特別美。《蟲蟲危機》當中的螞蟻世界也讓人嚮往，身處綠色草叢堆，彷彿也變成蟲蟲的一員。

《可可夜總會》當中亡靈世界的畫面超級美，要是能置身燈光迷幻、色彩繽紛的街道中一定很夢幻。

#宮崎駿電影場景

小時候最想跟著龍貓鑽進樹洞，找到牠們的家，這個被樹葉圍繞的洞穴背景，讓你的房間變成龍貓窩的入口。

《神隱少女》電影最初要進入異世界前的街道昏黃灰暗，有種神秘氛圍，置身在這裡好有神秘感。

如果想進入海洋世界，《崖上的波妞》背景圖有滿滿的金魚姐妹們漂浮著，實在是太萌了。

《霍爾的移動城堡》裡蘇菲的房間有許多精美帽子和製作工具，還有扇窗戶能看向戶外，女孩房間如果長這樣非常美好。還有《魔女宅急便》中的麵包店，垂直圖片適合手機視訊用，光看圖就聞到濃濃麵包香了。





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