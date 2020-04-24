《雙層公寓》混血少女Vivi漂亮得過分！天使笑容瘋狂圈粉

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@violapolt

日本戀愛實境節目《雙層公寓》東京篇迎來第三部，不只在日本討論度相當高，在台灣也吸引一票忠實粉絲。近期公寓也陸續有新成員加入，其中這位俄德混血的美少女Vivi一出場便引來大量關注，一張精緻的臉蛋實在是長得太無瑕了，就連女孩們都會忍不住一看再看！

在 Instagram 查看這則貼文 Violetta ( Vivi ) Polt（@violapolt）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 上午 3:50 張貼

《雙層公寓》廣納不同背景的年輕男女，近期也增加不少異國成員，這位俄德混血的女孩名叫Vivi（全名Violetta Razdumina），年僅24歲的她從小在俄國長大，因懷抱服裝設計師夢想而來到日本發展，在日本待了六年，能夠說一口流利的日文，現在則憑著亮眼外型順利踏入模特兒圈，打算朝演員之路邁進。

Vivi加入《雙層公寓》之後人氣直線攀升，白皙的肌膚配上一頭金髮，令人羨慕的深邃臉龐，就算是素顏也毫無破綻，尤其是笑起來的模樣更是如天使般甜美，除了長得過份漂亮之外，活潑、不做作又總是笑臉迎人的個性，是她在成員之間受歡迎的主要原因。身高163公分在模特兒界不算搶眼，但是Vivi的身材比例卻相當好！在許多廣告上、日本街頭都能夠發現她的身影，近期Vivi還為日本東京拍攝旅遊宣傳廣告，穿上和服的她可愛度破表。

Vivi也不吝於經常在個人IG上更新動態，頻頻發出多張美照，喜歡她的朋友們可以追蹤起來慢慢欣賞。

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