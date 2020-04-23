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「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

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▲羅志祥 。（圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青）

▲羅志祥與周揚青9年感情結束 。（圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青）

編輯／Ann 圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青

羅志祥與周揚青自2011年開始交往，今（23日）上午周揚青透過微博證實了分手消息，也為兩人9年感情正式劃下句點，「終於不用再為你打繁體了」一席話讓網友惋惜，但周揚青卻成為所有女孩的分手範本，揮別過去勇敢向前。

▲羅志祥 。（圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青）

「分手的起因是怪我看了你的手機」

周揚青在微博分手信中寫到，「分手的起因是怪我看了你的手機」，字裡行間透露對於感情的無奈，不乏大批微博網友回應：「沒有女人能笑著從男人手機中走出來。」雖然感情中雙方應該建立在互相信任的基礎上，不過完全不給女方看手機，很大的可能性就是有著某些秘密，不妨換位思考，她為什麼想偷看，或許是因為你沒有給到足夠的安全感。

▲羅志祥 。（圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青）

「終於不用再為你打繁體字了」

周揚青在IG限時動態以嬉笑的口吻寫下「終於不用再為你打繁體字了」，當初因為怕羅志祥看不懂簡體字，所以常常要用繁體和對方溝通，甚至羅志祥的微博文案也常常出自周揚青之手。當然分手後周揚青的動態也回歸簡體字，看上去僅僅是字體不同，卻也代表她終於鬆了一口氣，終於不再為了他人改變。

▲羅志祥 。（圖／翻攝自IG羅志祥、周揚青）

「不難過，因為你一點都不值得！」

分手後灑脫的周揚青是許多女生的「分手範本」，哪怕是撕破臉的狀況下，文中也不見一個髒字，瞬間讓羅志祥啞口無言。女孩們或許都應該正視分手，不適合你的對象終究該放手，沒有更多的9年值得對方浪費，因為那個人一點都不值得。
 

關鍵字：

羅志祥, 周揚青, 分手, 感情, 戀愛, 戀情, 情侶
fashion.net

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