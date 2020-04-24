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【奧斯塔羅】分手後...前任還會主動找我復合嗎？

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▲前任還會主動找我復合嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

分手後
還會懷念過往
想是否有機會再續前緣
或是對方主動復合

如果你還卡在某段感情中
也想跟前任復合
就跟奧斯老師一起來看看
前任還會主動找我復合嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，前任找你復合的機會少之又少，這樣的牌組代表等待與思考，老實說離開的前任要回頭找你談上復合，機會還真是沒有的，而你的前任大概也在整理自己的情緒並調適自己，當然不是說他冷血或不會難過，畢竟要重新回到新的個人生活，他也得花上時間去習慣，只是奧斯老師要說，面對過往這段感情所帶來的難過，他寧可調整自己去適應，也不願意回到你的身邊喔！

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選到這組牌的朋友，前任要回頭找你比較沒有可能，這樣的牌組代表爭執或是內心的糾結，老實說你們的分手是因為爭執或吵架，那奧斯老師不得不告訴你這渺茫的消息囉。畢竟，對方對於這段感情有受夠了的感覺，若你還想和前任復合，不如趕快整理自己的心情，好好的去認識新對象吧！

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選到這組牌的朋友，前任回來找你的機會還是挺高的，這樣的牌組代表調整與思念，老實說你的前任還沒有完全放下你，只是對曾經的爭執或是個性不合，還放在心裡面過不去，如果你也深刻反省你們分手的原因，並且願意好好調整自己，那就趕快去和前任談一談吧！

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選到這組牌的朋友，前任回來的機會挺大的，這樣的牌組代表一定的發展與思考下一步，所以你的前任打從心裡就還沒有放下你們之間的感情，也還期待兩人可以好好走下去，只是這陣子的相處讓他覺得累了，對於未來也迷惘起來，覺得自己好像沒有辦法好好走下去，因此需要點時間思考你們之間的關係。奧斯要說：「冷靜不是壞事，但這陣子你要趕快去找對方，並且跟他一起面對內心的懷疑與不安，就有機會繼續這段感情唷！」

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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