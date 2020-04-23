【奧斯塔羅】玩玩還是好感？目前這對象靠近我的原因是...

生活中

或是情感上會遇到主動靠近的對象

但你知道對方究竟所謂何事嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

這對象主動靠近我的原因是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，主動與你靠近的對象，大多是想和你當朋友或是有現實互動的朋友。這樣的牌組代表踏實以及成熟穩重，所以這對象主動靠近你的原因，比較沒有所謂情感上的想法，不過，如果你對靠近你的對象有好感，那就要先從朋友當起，只是奧斯老師會建議你，先把朋友的相處放在第一，而非戀愛的相處唷！

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選到這組牌的朋友，如果目前正有對象主動靠近你，那奧斯老師要先問問你對這對象的想法與感覺了。畢竟，這樣的牌組代表情感及發展，奧斯老師不得不說目前主動靠近你的對象，對你是有挺大的好感以及情感上的想法，若是你目前不排斥也想談上戀愛，奧斯老師建議你好好把握囉。若目前的你對於戀愛沒有太多想法，也還不想結束單身，那記得保持些距離，別讓對方覺得有機會了。

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選到這組牌的朋友，目前這對象的靠近，要多花點心思觀察以及確認一下對方的心思，因為這樣的牌組代表情感不忠貞以及腳踏兩條船，如果你對目前靠近你的對象有好感，建議你要多花點時間去觀察，可不要太快就付出情感，一定要先確認這對象沒有其他對象在相處後，再給機會會比較好。如果目前的你沒想談戀愛，那建議你和對方保持朋友互動就好，不要給他希望或是機會囉。

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選到這組牌的朋友，如果目前有主動靠近的對象，建議多觀察對方的來意，因為這樣的牌組沒有情感想法也沒有朋友之間的友情，大多是有目的性的靠近，甚至是因為利益關係而靠近，所以面對這樣的對象，奧斯老師建議別太快讓對方當上好友，否則這樣的利益牌組，有可能讓你覺得自己裡外不是人，最後賠上情感唷！

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