fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】玩玩還是好感？目前這對象靠近我的原因是...

>

▲這對象靠近我的原因是？。（圖／奧斯塔羅提供）

生活中
或是情感上會遇到主動靠近的對象
但你知道對方究竟所謂何事嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
這對象主動靠近我的原因是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，主動與你靠近的對象，大多是想和你當朋友或是有現實互動的朋友。這樣的牌組代表踏實以及成熟穩重，所以這對象主動靠近你的原因，比較沒有所謂情感上的想法，不過，如果你對靠近你的對象有好感，那就要先從朋友當起，只是奧斯老師會建議你，先把朋友的相處放在第一，而非戀愛的相處唷！

牌ll

選到這組牌的朋友，如果目前正有對象主動靠近你，那奧斯老師要先問問你對這對象的想法與感覺了。畢竟，這樣的牌組代表情感及發展，奧斯老師不得不說目前主動靠近你的對象，對你是有挺大的好感以及情感上的想法，若是你目前不排斥也想談上戀愛，奧斯老師建議你好好把握囉。若目前的你對於戀愛沒有太多想法，也還不想結束單身，那記得保持些距離，別讓對方覺得有機會了。

牌lll

選到這組牌的朋友，目前這對象的靠近，要多花點心思觀察以及確認一下對方的心思，因為這樣的牌組代表情感不忠貞以及腳踏兩條船，如果你對目前靠近你的對象有好感，建議你要多花點時間去觀察，可不要太快就付出情感，一定要先確認這對象沒有其他對象在相處後，再給機會會比較好。如果目前的你沒想談戀愛，那建議你和對方保持朋友互動就好，不要給他希望或是機會囉。

牌lV

選到這組牌的朋友，如果目前有主動靠近的對象，建議多觀察對方的來意，因為這樣的牌組沒有情感想法也沒有朋友之間的友情，大多是有目的性的靠近，甚至是因為利益關係而靠近，所以面對這樣的對象，奧斯老師建議別太快讓對方當上好友，否則這樣的利益牌組，有可能讓你覺得自己裡外不是人，最後賠上情感唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒 超Q「史努比壓力鍋」外租族必須擁有　 5種一鍵式菜單，新手也能輕鬆煮 有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多 《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿 包・開箱／孫藝珍同款Longchamp迷你包藏機關　小資女精品包首選 「橘皮組織怎麼消？」　網友中肯回應：只有一招別無他法 洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面