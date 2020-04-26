奧斯塔羅12星座一周運勢0427-0503　處女爭吵變多、天秤有第三者出現

2020427-0503奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，將會是行動力滿點的一周。

TOP2：射手座愛情運最旺！一直以來的狀況讓你開始明白現況不足，下周彼此將願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉。另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

本周需注意星座

1.雙子座事業運需要留意：下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意囉。

2.天秤座愛情運需要留意：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了大問題，面對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現喔！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

牡羊座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不滿意，會積極想突破，是上進的一周。奧斯提醒牡羊朋友下周的自負將大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。另外，下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉。

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況存在，對於情感的心開始轉向外頭，或許是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來。另外，下周要多留意與同事的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

金牛座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：63

整體運勢★★★★★

解析：下周金牛朋友內外在調整的相當良好，對於目前的環境也感到相當大的滿足。另外，將有接近成功的可能性，如果長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望。奧斯提醒，下周將是知足滿意的一周要好好把握了。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，因此雙方下周的感情生活也將非常美好；單身的朋友下周則有桃花出現要多注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：長久努力的業務或工作內容可望在下周達成，並且下周在面對學／事業時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過度慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子喔！

雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：41

整體運勢★★★

解析：雙子朋友面對人、事、物的熱情會消退許多，並且感到些許孤寂，也許是因為在下周產生問題讓自己感到無力，因此奧斯會建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感面臨問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略對方是否能夠接受，間接造成了些許壓力，奧斯建議在做貼心舉動的同時，還是要看對方是否需要會比較好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

解析：偏財運不佳，如果有投資打算的朋友，適時的考慮可以，但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資囉。

巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：06

整體運勢★★★

解析：巨蟹朋友下周變得計較許多，甚至有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，所以也容易太投入於競爭，導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，並適時調整自己的心態，才會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生事情太突然，導致雙方有了摩擦，間接凸顯了價值觀的落差，雖然不會影響到兩人太多，但總是算是一次爭吵，還是要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢的自我意識升高，讓自己在職場上容易和同事起爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，奧斯提醒要注意自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好。

獅子座

開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友煩惱增添許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周煩躁許多，情緒起伏當然也勢必存在。奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時，要適時轉個念頭或許能學到不少經驗喔！另外，由於下周出現的狀況都對之後影響甚多，所以能解決的要盡量解決喔！

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗在下周重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決問題，算是個還不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，過往不想處理的事情或是問題，終於在下周好好解決了。另外，工作上也有出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，若真想守點財下周要注意不必要的開銷喔！

處女座

開運顏色：橘色

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友的情緒起伏大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，容易和周遭人事起爭執，雖然這樣的爭吵狀況不會持續太久，但奧斯建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下周情感世界裡的情緒化會更加明顯且容易影響另一半，而這樣的狀況也就導致雙方容易起口角，雖然會和平解決，不過，奧斯還是建議要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學／事業適應更好之外，也讓自己避免同事間的惡性爭執。另外，需注意下周工作上小人會多一些，但大多是同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，在投資方面能進點小財，但下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快走得也快，所以要好好守住喔！

天秤座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：80

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受超出自己能力的責任，導致自己感到壓力。另外，就目前舊有的事情來說，存在無法有效控制的隱憂，奧斯建議下周要先將自己的工作做好，再去接受其他事務請求，不然最後連帶自己的工作也搞砸，可就本末倒置囉。

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了大問題，面對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友下周可注意會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得無法有效掌握自己的工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：62

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓天蠍朋友行動力高上不少，並且對於現況感到滿足，而手邊的事情也在掌握之中，這些都讓自己下周安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議下周在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭了。

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

射手座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：36

整體運勢★★★★★

解析：下周射手朋友的企圖心增加不少，對於目前的現況也開始感到不滿足，因此將積極成長自我，將會是行動力相當高的一周，要好好把握下禮拜了。另外，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況不足，下周彼此將願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中之事，因此不會停下步伐，仍舊努力在目前的工作中。另外，下周將有新的機會到來，要好好把握了。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

摩羯座

開運顏色：綠色

幸運數字：55

整體運勢★★

解析：摩羯朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活中，有守舊的狀況發生。另外，因為這樣狀況讓自己停留在過去，使得你不願意踏出新的一步，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都容易讓另一半往心裡去，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，對於公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，這樣的狀況連帶影響到上司或同事對你的評論，所以下周工作時要多加把才行喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

水瓶座

開運顏色：銀色

幸運數字：09

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿水瓶的生活中，而外在的活潑與熱情也在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活中，水瓶對周遭感到十分滿意，有穩定下來的感覺，會是備感安逸的一周，建議好好把握。

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對感情安心許多。另外，下周是個提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾來加強雙方的感情。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面依舊努力發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，這樣的狀況也讓自己更加努力在學／事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資囉。另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

雙魚座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：雙魚朋友下周強而有力的行動充斥在生活中，而這樣高度的行動力將渲染周遭的朋友。如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周所付出行動時的熱情將延續很久喔！

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同提高且特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常的努力的喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰，將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

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