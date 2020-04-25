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北海道四歲女孩化身小廚娘！手沖咖啡架勢十足　逗趣表情做甜點萌翻

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編輯／Emily　圖／翻攝自 IG@___okinu

最近自煮風潮興起，很多人都想在家自己做料理，北海道的一個小女孩，才四歲就經常跟著媽媽在廚房忙進忙出，年紀小小居然就能手沖咖啡、當炒菜小幫手！媽媽在IG@___okinu分享了女兒的廚房日常，除了架勢十足，吐舌、翻白眼的逗趣表情更是萌到不行。

▲四歲女孩廚房日常。（圖／翻攝自IG@___okinu）

#甜點小師傅

帶著孩子一起下廚，能讓他在玩樂中學習，簡單的甜點好上手、不容易失敗，適合小孩輕鬆參與。看看IG@___okinu中四歲的女兒已經能幫忙把吐司沾好蛋汁，做出法式吐司，換成擺滿餡料的厚片也很好吃，還能幫忙做布丁、鬆餅，女孩端著成品，擺出搞怪表情超可愛。

▲四歲女孩廚房日常。（圖／翻攝自IG@___okinu）

#小小咖啡師

媽媽最常帶著女兒做手沖咖啡了，小小年紀拿著咖啡壺倒的模樣好有架勢，頭上還包了超Q的咖啡豆頭巾，宛如小小咖啡師。從影片中可以看到，他沖泡時手拿得很穩，一點也不馬虎，真有幾分專業感，大人看了也不禁佩服！

▲四歲女孩廚房日常。（圖／翻攝自IG@___okinu）

#炒菜幫手

除了簡單的甜點、飲品，還能挑戰更難的料理，在媽媽的協助下，女兒可以幫忙完成義大利麵、炒蛋等鹹食，穿著浴衣幫忙攪拌壽司材料的樣子，看得出是個得力的助手。當然亮點還是女孩活潑生動的表情，看了心情也跟著開朗起來。

▲四歲女孩廚房日常。（圖／翻攝自IG@___okinu）


 

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