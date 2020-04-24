鍋寶氣炸鍋下殺2.5折！2788元加送全套配備　減油80％輕鬆瘦

▲氣炸鍋輕鬆搞定所有食材。（圖／unsplash）

文／C編

氣炸鍋曾經紅極一時，最近又再度翻身成最夯小家電，能在江湖上佔有地位，自然好處甚多，光是減油、萬用、懶人必備，已經讓人讚不絕口，只要將食材放進去、設定好溫度，一指按下，輕鬆就可以製作出好吃的料理，不用顧著爐火，實在太方便，氣炸鍋也是健身族大推的廚房用具，因為簡單就能做出少油餐點，就算偶爾嘴饞想吃炸雞、炸薯條，也因為少油少了很多負擔。





▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,788元。點我購買。

想入手氣炸鍋，鍋寶推出的數位健康氣炸鍋妙廚限定組，讓人眼睛一亮，強調減油80％，採用新一代TURBO氣旋對流科技，擁有強勁風扇可以加速鍋內熱氣旋對流，讓食物均勻受熱，烘烤快速又美味，不需要添加一滴油，就可以做出美味料理，而且包含烤模、串燒架等等各種配件，原價10,780元，現在只要2,788元，幾乎2.5折，還加贈炒鍋和料理刀，無論家庭或是單身都適合，而且如此划算，原本沒想法也會動心。

▲烤全雞也不是問題。（圖／unsplash）



在科技部分也同步日本，採用微電腦智慧觸控面板、4.8L的大容量，一隻雞都放得下，並內建薯條、肉類、海鮮、蛋糕、披薩、烤魚、牛排、雞腿8大自選菜單，40至200℃溫度、1至90分鐘設定，只要一指就可以輕鬆料理出中西式的餐點或是甜點，連烤全雞都不是問題，絕對是懶人必備。

▲熱Pizza也可以輕鬆處理。（圖／unsplash）



數位健康氣炸鍋妙廚限定組，除了外型簡約俐落的氣炸鍋，還附贈相關配件，像是不沾烤模、烤架、串燒架、不沾烤盤、烤叉，一鍋搞定各種餐點，根本萬用料理神器，再贈送一個牛奶粉紅色的不沾炒鍋以及玫瑰陶瓷刀，超值到沒得比！

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