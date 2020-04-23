瑞莎3歲女兒超有名模架勢！搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

▲瑞莎帶著3歲女兒Nika亮相MANOLO BLAHNIK春夏系列發佈會。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

精品鞋履品牌MANOLO BLAHNIK於今（23日）舉辦春夏系列發佈，請到來自烏克蘭的台灣媳婦瑞莎與三歲女兒Nika亮相，瑞莎嫁給鞋業小開又是模特兒出身對高跟鞋淵源頗深，她笑稱：「女兒都會搶我鞋穿。」Nika首次面對大陣仗媒體絲毫不怕生，頗有未來名模架勢。

▲瑞莎女兒Nika小小年紀已經會搶走媽媽高跟鞋穿，瑞莎鞋款黑色圓點植絨高跟鞋NT$44,800。（圖／品牌提供）

烏克蘭名模瑞莎帶著3歲女兒Nika亮相MANOLO BLAHNIK春夏系列發佈會，參與盛大時尚活動是頭一遭，見到媒體大陣仗守候，Nika完全不怕生很給媽媽面子，瑞莎表示：「在這個睡午覺的時間帶她出來，很怕她失控。」不過Nika蹦蹦跳跳相當可愛，瑞莎更笑稱：「女兒在家會穿睡衣配高跟鞋，她很愛搶我的鞋子穿。」不過瑞莎不溺愛孩子，認為小孩腳長得很快，鞋子不需要買太好，自己也沒有衝動消費，家中鞋子「少而精」，比起買了一堆不好穿的鞋款，寧可挑選一兩雙貴但是好穿的。

▲瑞莎想買藍色飾釦高跟鞋送給媽媽當母親節禮物， NT$52,800。（圖／品牌提供）

瑞莎5年前和鞋業小開Mike結婚，坦言老公和自己一樣都對高跟鞋相當迷戀，Mike聽聞瑞莎要來參加MANOLO BLAHNIK活動，還大力讚賞品牌鞋款很美，不光如此，愛鞋基因也遺傳到女兒身上，「女兒很愛管我穿什麼鞋子，所以我買鞋都會先問她意見，另外也是想留給女兒長大穿。」至於母親節即將到來，瑞莎偷偷放閃表示老公會買單，「他的眼光很精準」，送禮不會失望；自己則是想買品牌「淺藍鑽飾高跟鞋」犒賞媽媽，「這款顏色很美，夏天很好搭配衣服，牛仔褲、洋裝都可以穿出門。」

▲MANOLO BLAHNIK春夏系列，（依序）拼接高跟鞋NT$48,800；藍紅圓點高跟鞋NT$32,800 。（圖／品牌提供）

MANOLO BLAHNIK 2020春夏系列運用豐富的色彩和圖騰呈現春天的活力和趣味，本季靈感取自英國雕塑家Henry Moore雕塑，鞋款上的縫線細節和棱角圓型分明的形狀，恰恰模仿了雕塑上的設計；設計師Mr. Blahnik也將不規則襯衫花紋注入鞋款，一次集結格紋、條紋、波點等元素；藍紅圓點高跟鞋運用普普藝術繪製oversize圓點相當俏皮，包括LURUM印花高跟鞋與ILUNA淺藍鑽飾高跟鞋都是瑞莎的最愛單品。