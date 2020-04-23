fb ig video ETtoday search mobile

韓素希新畫報與宋慧喬相似度99％　悄悄掀起一波「亂髮時尚」

>

記者王則絲／台北報導

因韓劇《夫婦的世界》而爆紅的韓素希，近期的一舉一動都成為目光焦點，雖然劇中扮演的是可恨的小三卻瘋狂吸粉，更因此接下不少拍攝工作。日前釋出為南韓雜誌拍攝的一組封面畫報，以清純的妝容配上飄逸長捲髮，空靈的眼神電翻粉絲們，不過也被網友發現，這張照片與宋慧喬的相似度幾乎高達99％！

韓素希本次為南韓雜誌《DAZED》拍攝的畫報中，穿上了來自Valentino的白色襯衫上衣，清新自然的活潑少女感與在《夫婦的世界》中的造型營造出完全不一樣的風格，讓粉絲們眼睛一亮，紛紛讚賞：「太漂亮了！」不過評論中也有不少網友表示：「第一張跟宋慧喬也太像了！」

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬羊毛捲髮型當時引起一波熱潮。（圖／翻攝自IG@kyo1122）

原本就曾經有人說過，韓素希的臉蛋是宋慧喬與申世景的綜合體，然而這次的封面照則是將韓素希與宋慧喬的相似度提高到了99％，除了五官神韻的關係外，這頭豐沛、甚至有點散亂的長捲髮，是使兩人更加相似的原因之一。宋慧喬先前的鬆軟「羊毛捲」髮型就曾成為許多女孩們的範本，蓬鬆、自然的捲髮，看似剛剛睡醒隨手一撥的「亂髮時尚」，似乎也悄悄在南韓女星們之間流行起來。

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希原本的髮型也是波浪長捲髮。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）

韓素希原本私下的髮型也是波浪長捲髮，不過捲度則較為自然，任由髮尾亂翹，隨手往後一撥就相當有女人味，營造的是自然、率性，像是無須整理一般，反而不強調柔順、平滑感。近期泫雅才在社群上分享自己燙髮的照片，同樣也是自然捲度的波浪，且蓬鬆效果讓髮量看起來相當驚人，這樣的髮型不太需要花時間整理，像泫雅就只用一個鯊魚夾綁起公主頭，平時練舞便直接紮起馬尾。

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅近期的造型。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

《梨泰院Class》的女二權娜拉近期同樣備受關注，在最新的雜誌畫報中，不約而同地採用了類似的造型，及腰的長捲髮看起來澎亂，卻顯得十分有氣勢，搭配瀏海時髦度激增。此外，秀智的一頭夢幻長捲髮、BLACK PINK的智秀以及Red Velvet隊長Irene，也都有跟上這波「亂髮時尚」，能輕鬆整理又不挑人，對於髮量、臉型的修飾效果好，厭倦滑順的直髮造型的話，不妨試試看！

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星亂髮時尚 。（圖／翻攝自IG）

▲許多韓女星們目前的髮型都有跟上這波「亂髮時尚」。（圖／翻攝自IG＠skuukzky、@sooyaaa__、＠renebaebae）

►「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

►Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血

關鍵字：

韓素希, 夫婦的世界, 宋慧喬, 長捲髮, 泫雅, 秀智, 智秀, irene
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了 超Q「史努比壓力鍋」外租族必須擁有　 5種一鍵式菜單，新手也能輕鬆煮 有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多 包・開箱／孫藝珍同款Longchamp迷你包藏機關　小資女精品包首選 《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿 「橘皮組織怎麼消？」　網友中肯回應：只有一招別無他法 洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面