韓素希新畫報與宋慧喬相似度99％　悄悄掀起一波「亂髮時尚」

記者王則絲／台北報導

因韓劇《夫婦的世界》而爆紅的韓素希，近期的一舉一動都成為目光焦點，雖然劇中扮演的是可恨的小三卻瘋狂吸粉，更因此接下不少拍攝工作。日前釋出為南韓雜誌拍攝的一組封面畫報，以清純的妝容配上飄逸長捲髮，空靈的眼神電翻粉絲們，不過也被網友發現，這張照片與宋慧喬的相似度幾乎高達99％！

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 6:02 張貼

韓素希本次為南韓雜誌《DAZED》拍攝的畫報中，穿上了來自Valentino的白色襯衫上衣，清新自然的活潑少女感與在《夫婦的世界》中的造型營造出完全不一樣的風格，讓粉絲們眼睛一亮，紛紛讚賞：「太漂亮了！」不過評論中也有不少網友表示：「第一張跟宋慧喬也太像了！」

▲宋慧喬羊毛捲髮型當時引起一波熱潮。（圖／翻攝自IG@kyo1122）



原本就曾經有人說過，韓素希的臉蛋是宋慧喬與申世景的綜合體，然而這次的封面照則是將韓素希與宋慧喬的相似度提高到了99％，除了五官神韻的關係外，這頭豐沛、甚至有點散亂的長捲髮，是使兩人更加相似的原因之一。宋慧喬先前的鬆軟「羊毛捲」髮型就曾成為許多女孩們的範本，蓬鬆、自然的捲髮，看似剛剛睡醒隨手一撥的「亂髮時尚」，似乎也悄悄在南韓女星們之間流行起來。

▲韓素希原本的髮型也是波浪長捲髮。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）



韓素希原本私下的髮型也是波浪長捲髮，不過捲度則較為自然，任由髮尾亂翹，隨手往後一撥就相當有女人味，營造的是自然、率性，像是無須整理一般，反而不強調柔順、平滑感。近期泫雅才在社群上分享自己燙髮的照片，同樣也是自然捲度的波浪，且蓬鬆效果讓髮量看起來相當驚人，這樣的髮型不太需要花時間整理，像泫雅就只用一個鯊魚夾綁起公主頭，平時練舞便直接紮起馬尾。

▲泫雅近期的造型。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



《梨泰院Class》的女二權娜拉近期同樣備受關注，在最新的雜誌畫報中，不約而同地採用了類似的造型，及腰的長捲髮看起來澎亂，卻顯得十分有氣勢，搭配瀏海時髦度激增。此外，秀智的一頭夢幻長捲髮、BLACK PINK的智秀以及Red Velvet隊長Irene，也都有跟上這波「亂髮時尚」，能輕鬆整理又不挑人，對於髮量、臉型的修飾效果好，厭倦滑順的直髮造型的話，不妨試試看！

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▲許多韓女星們目前的髮型都有跟上這波「亂髮時尚」。（圖／翻攝自IG＠skuukzky、@sooyaaa__、＠renebaebae）



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