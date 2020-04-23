fb ig video ETtoday search mobile

絕不用毛巾、每天都敷臉！楊丞琳35歲零毛孔肌膚這樣來

>

記者李薇／綜合報導　圖／rainie77 IG

藝人楊丞琳日前拍攝自己的第一支Vlog，正式邁出YouTuber的第一步，不但分享日常的生活，也提供了很多保養的撇步，像是早上用清水洗臉、第一餐提高蛋白質等等，難怪已經35歲的她肌膚比大學生都還要細緻滑嫩，體態也維持得相當好。

▲楊丞琳,保養,健身,瘦身。（圖／rainie77 IG）

1.早上使用清水洗臉

楊丞琳早上洗臉不會特別用洗面乳，直接用清水搭配美容巾就可以簡單完成清潔，「我覺得早上起床的油脂分泌，是沒有不好的」，搭配一次性的棉布是因為擔心細菌滋生，這樣很容易讓肌膚也跟著出現敏感、過敏之類的問題。

▲楊丞琳,保養,健身,瘦身。（圖／rainie77 IG）

2.用無名指擦眼霜

在早上洗完臉之後，楊丞琳就會使用保養品，進行全臉的呵護，當然連脖子也不能錯過；在擦眼霜的時候，特別會使用力氣比較小的無名指輕拍、塗抹開眼霜，這樣可以避免眼部肌膚的拉扯，一般保養結束之後還會搭配隔離乳，加強肌膚防曬。

▲楊丞琳,保養,健身,瘦身。（圖／rainie77 IG）

3.每天早上一杯溫水、第一餐高蛋白補充

楊丞琳每天早上做完保養之後，都會喝一杯溫水，加強全身的代謝，第一餐也會選擇比較清淡、蛋白豐富、一點點澱粉的料理，像是水煮凍豆腐、乾煎牛肉片、水煮茼蒿、蕃薯，簡單的完成每天早上的飲食。

4.晚上敷臉加上抬腿

之前楊丞琳在訪問的時候就有分享過，每天都一定會敷面膜，加強肌膚的保濕，而在敷臉的這段時間，她還會搭配抬腿的動作，幫助腿部循環、達到瘦腿的效果，順便讓身心跟著放空，淨化心靈以及身體。

關鍵字：

楊丞琳, 保養, 健身, 瘦身
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

超Q「史努比壓力鍋」外租族必須擁有　 5種一鍵式菜單，新手也能輕鬆煮 韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒 有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多 《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿 包・開箱／孫藝珍同款Longchamp迷你包藏機關　小資女精品包首選 「橘皮組織怎麼消？」　網友中肯回應：只有一招別無他法 洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面