絕不用毛巾、每天都敷臉！楊丞琳35歲零毛孔肌膚這樣來

記者李薇／綜合報導 圖／rainie77 IG

藝人楊丞琳日前拍攝自己的第一支Vlog，正式邁出YouTuber的第一步，不但分享日常的生活，也提供了很多保養的撇步，像是早上用清水洗臉、第一餐提高蛋白質等等，難怪已經35歲的她肌膚比大學生都還要細緻滑嫩，體態也維持得相當好。

1.早上使用清水洗臉

楊丞琳早上洗臉不會特別用洗面乳，直接用清水搭配美容巾就可以簡單完成清潔，「我覺得早上起床的油脂分泌，是沒有不好的」，搭配一次性的棉布是因為擔心細菌滋生，這樣很容易讓肌膚也跟著出現敏感、過敏之類的問題。

2.用無名指擦眼霜

在早上洗完臉之後，楊丞琳就會使用保養品，進行全臉的呵護，當然連脖子也不能錯過；在擦眼霜的時候，特別會使用力氣比較小的無名指輕拍、塗抹開眼霜，這樣可以避免眼部肌膚的拉扯，一般保養結束之後還會搭配隔離乳，加強肌膚防曬。

3.每天早上一杯溫水、第一餐高蛋白補充

楊丞琳每天早上做完保養之後，都會喝一杯溫水，加強全身的代謝，第一餐也會選擇比較清淡、蛋白豐富、一點點澱粉的料理，像是水煮凍豆腐、乾煎牛肉片、水煮茼蒿、蕃薯，簡單的完成每天早上的飲食。

4.晚上敷臉加上抬腿

之前楊丞琳在訪問的時候就有分享過，每天都一定會敷面膜，加強肌膚的保濕，而在敷臉的這段時間，她還會搭配抬腿的動作，幫助腿部循環、達到瘦腿的效果，順便讓身心跟著放空，淨化心靈以及身體。