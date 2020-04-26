Converse X 川久保玲全新「滿版愛心」設計　一次收進百搭4款式

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隨著全新的三款配色上市，COMME des GARÇONS PLAY（CDG PLAY）再度迎來新的Converse Chuck Taylor All Star 70，並由銀座的Dover Street Market進行全球首發。然而，這次的新鞋款不僅延續上回的愛心設計，還加入更多線條創造「黑白雙煞」的感覺，高、低筒鞋型不一次收進，還真的說不過去呢！

在 Instagram 查看這則貼文 DOVER STREET MARKET GINZA（@doverstreetmarketginza）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 7:03 張貼

由Dover Street Market銀座店率先公開的全新鞋款，運用大量愛心在Chuck Taylor All Star 70上大做文章，除了經典的紅色愛心外，還出現黑色、白色線條設計，使其形成滿版樣式，喜愛浮誇系的朋友，這雙絕對是穿搭路上的好夥伴！





▲全新設計共有黑、白兩色，並主打滿版愛心。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲紅色愛心搭配黑、白線條設計，讓愛心迷有更多選擇。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據Sneakernews的消息指出，COMME des GARÇONS PLAY X Converse Chuck Taylor All Star 70系列，將會在4／29於Dover Street Market銀座店搶先全球販售，其於的COMME des GARÇONS PLAY專賣店則會在5／15上架。

與此同時，夯遍全球的「GOLF le FLEUR*」系列，日前才剛發布全新配色的Gianno鞋款後，該系列的兩大創作者Tyler, The Creator與Converse便馬不停蹄繼續合作，因此名為「Artist Series」系列便誕生。同時，全新設計的插畫設計Chuck Taylor All Star 70也已經於4／23在台灣指定店點上市，定價為台幣3,280元。

在 Instagram 查看這則貼文 Converse西門町一號店（@converse_ximenting）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 11:40 張貼

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