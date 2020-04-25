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頭皮髮絲也要抗空汙！皮膚科醫師：搭配洗髮4步驟清潔更徹底

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▲抗髒汙髮品正夯搭配4步驟更乾淨。（圖／品牌提供）

▲想要美麗飄逸的秀髮，先要有健康的頭皮。(圖／翻攝IG@goyounjung、@1993kg）

記者張毓容／台北報導

環境汙染議題越來越受重視，保養品也越來越重視抗髒汙訴求，而頭皮與頭髮就如同肌膚，經常暴露於環境汙染中，汙染物會附著在頭髮上，甚至堵塞頭皮，讓頭皮變得乾燥、發癢，甚至引發發炎反應，產生頭皮屑、異味和落髮現象。除了使用合適的深層清潔髮品，台大醫院皮膚美容醫學中心醫師也建議搭配以下4個步驟，讓頭皮髮絲清潔保養效果更好。

Step 1：促進循環代謝

首先，在洗髮前先用梳子梳開糾結髮絲和按摩頭皮，可有效幫助去除老廢角質，促進頭皮血液循環。

▲抗髒汙髮品正夯搭配4步驟更乾淨。（圖／品牌提供）

▲一周做1～2次頭皮深層清潔，幫助去除老廢角質和殘留髒污。(圖／翻攝IG@christopherobinparis）

Step 2：深層清潔頭皮

先別急著洗頭髮，頭皮是臉部肌膚的延伸，我們每周會幫臉部做深層清潔，幫助肌膚清潔卡在毛孔裡的髒污和老廢角質，頭皮當然也需要！建議每周1～2次，先使用頭皮專用深層清潔產品，徹底清潔頭皮上的油脂髒汙，讓頭皮深呼吸。

▲抗髒汙髮品正夯搭配4步驟更乾淨。（圖／品牌提供）

▲洗髮品要先在手上搓出泡沫後再抹到頭皮頭髮上，避免過度刺激。(圖／翻攝IG@aveda）

Step 3：清洗頭髮

於頭皮清潔步驟後，接下來使用針對髮絲清潔的髮品，將洗髮產品在手心上搓揉出泡沫後，再抹在頭皮及髮絲上。若直接將洗髮產品倒在頭皮上，可能會因濃度較高而刺激頭皮，導致敏感不適的問題。

Step 4：保濕潤護髮

依照個人髮絲狀況，使用合適的護髮或潤髮產品，為髮絲補充水份，深度滋潤、修護頭髮，幫助頭髮恢復柔順，散發光澤。

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關鍵字：

頭皮, 頭髮, 髮絲, 保養, 洗髮, 洗頭, 清潔, 空污, 抗空污, 深層清潔, 去角質, 皮膚科醫師
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