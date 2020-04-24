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「女孩的第一瓶香水」邁入20年　最新綠茶水梨一聞甜入心

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▲▼雅頓最新綠茶水梨一聞甜入心。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲以綠茶香水聞名的雅頓，2020年將推出第20款限定香氛。（圖／翻攝自IG/elizabetharden、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

伊麗莎白雅頓自1999年誕生第一瓶綠茶香水，將東方茶道融合西方香調，成為香水經典，因此獲得「女孩的第一瓶香水」美名。今年5月即將推出第20款香水-綠花梨花，清新綠茶搭上水果香氣，宣告夏日即將到來。

▲▼雅頓最新綠茶水梨一聞甜入心。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

疫情升溫，即便是防護做足準備，心情依舊焦慮，這時不妨用噴上香水來緩解心情。2001年起，雅頓每年初夏皆會推出一款限量綠茶香氛，作為標記夏天的起始。2020年，綠茶香氛家族第20款香水即將限量上市，雋永的茶香注入安茹梨的水果香氣，完美揉合出夏季的清甜芬芳。

▲▼雅頓最新綠茶水梨一聞甜入心。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼雅頓最新綠茶水梨一聞甜入心。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

「綠茶梨花香水」靈感來自於安茹梨，是春夏之際最清甜的一抹新香，前調以細膩的安茹梨融合義大利佛手柑、西西里檸檬，以淡淡的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以安茹梨花、綠茶霧氣、印度沙巴茉莉、巴拉圭馬黛茶帶來神清氣爽的感受，最後再佐以麝香、琥珀、和白苔等木質香調，創造富有層次的迷人氛圍。

調香大師Rodrigo Flores-Roux表示：「我對於花卉的熱愛帶給了我無窮的靈感，綠茶梨花香水靈感來自安茹梨樹上小巧繁多的細緻梨花，它的香氣彷彿是以雙手捧著一叢芬芳的梨花，再將臉輕柔地沒入其中一般濃郁。」
▲▼雅頓最新綠茶水梨一聞甜入心。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲伊麗莎白雅頓 綠茶梨花香水，100ml，1,800元。（2020年5月上市）

香水外包裝創意來自陽光灑落的草地，以黃澄澄的西洋梨配上細緻的小白梨花，在淡綠的底色中再以一抹綠葉作為點綴，以清新色彩揭開夏日的序幕。

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關鍵字：

伊麗莎白雅頓, 綠茶, 綠茶香水, 綠茶水梨
fashion.net

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