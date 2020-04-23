信義誠品接手24小時書店　4大原因曝光

▲24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今（4／23）誠品正式宣佈，接手敦南24小時不打烊書店的新地點，就在位於信義區的信義誠品，而日前誠品舉辦24小時書店網路票選，其中由台中勤美店獲得最高票，然而誠品董事長吳旻潔在記者會中透露，最後還是由南西店與信義店兩館作選擇。其中信義店決定接手有4大原因。

誠品書店總經理李介修表示，之所以選擇信義店是因為4大考量，包括交通、面積、業態與內容4個面向，決定由信義店出線。

信義誠品位於市政府站旁，加上周邊建築物提供豐富的停車位，還有市政府24小時營業的公有停車場，無論白日或夜晚，交通方面都相當理想，而信義店書店的面積是全台最大，是敦南誠品的2.5倍，光3樓的面積就達到1100坪。

而如此大片的面積，也讓業態具有多元性，包括多種類的書籍區、咖啡館、可買到新鮮蔬果的誠品知味市集，內部也有料理空間的Cooking Studio，能提供多元性與多種實踐的可能性；內容空間大則是最後的考量，共有17萬本圖書與2萬多種商品，比起敦南誠品內的8至10萬本藏書能提供更豐富的內容。

誠品董事長吳旻潔則表示，信義店最後出線，對她而言是因為有更大的可能性與想像空間，然而針對網路票選數最多的台中勤美綠園道店，也表示日後可能會規劃活動類型的24小時全日營業的短期構思。

▲誠品董事長吳旻潔宣布由信義店接手24小時書店。（圖／記者湯興漢攝）