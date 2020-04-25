永不長粉刺的保養品、療程好想去做！醫師：別聽信坊間謠言

記者李薇／綜合報導 圖／unsplash

鼻頭上總是一堆黑頭粉刺，怎麼清都清不掉，有些人就尋找坊間宣稱可以永遠不再長粉刺的保養品或療程，但卻引起更嚴重的皮膚傷害，皮膚科醫師廖苑利指出，粉刺永遠不會消失，就像頭髮一樣會定期增長，皮脂腺的分泌與堆積也是同樣道理，不會因為擦了保養品後就不分泌油脂，如果擦了不當宣稱的保養品，還可能造成後續更嚴重的皮膚傷害。

粉刺的形成其實就跟我們皮下組職中的皮脂腺很有關係，皮脂腺發達的人大多人是油性肌膚，反之皮脂分系較少則為乾性肌膚，而皮脂腺發達除了會造成肌膚看起來油光滿面外，因為過度分泌皮脂腺，臉上的角質層代謝的脫落的速度跟不上分泌速度，皮脂容易堆積在毛孔，群聚而成就變成了粉刺。

形成的粉刺又分為開放性及閉鎖性兩種類別，一般在鼻頭上看到的黑頭粉刺，是屬於開放性粉刺，因為皮脂腺分泌後堆積在毛孔，頂端粉刺接觸到空氣後產生氧化或是與髒污結合；另外就像是臉上有著一小點白點，卻擠不出來的那種粉刺為閉鎖性粉刺。

一般在治療粉刺時，廖醫師建議可以先由專業皮膚科醫師診斷，可以使用杜鵑花酸、A酸等外用酸類藥膏，在好發粉刺部位塗抹，加速角質層代謝、使皮脂不致過度堆積，或是針對較嚴重的患者，經醫師評估後可以使用口服Ａ酸，降低皮脂腺過度分泌，減少後續粉刺痘痘問題。

除了醫師安排的治療外，在平時可以使用含有水楊酸、果酸等酸類保養品，因其含有的酸類成份較醫師開立處方溫和，也可以用來作為全臉溫和代謝的選擇，不過要注意的是，酸類保養及藥膏都是加速角質代謝的部分，混合使用可能會使肌膚引起脫屑敏感，甚至刺痛問題，建議可以分開使用，藥膏可針對重點部位塗抹，避免肌膚引起不適問題。