fb ig video ETtoday search mobile

女團成員親曝韓國女生的身材管理4大秘訣　嘴饞照樣吃零食

>

▲韓妞身材管理4秘訣　嘴饞照樣吃零食。（圖／翻攝IG）

▲韓國女星朴智妍在網上分享韓國女生的身材管理秘訣。（圖／翻攝小紅書）

編輯／Amanda　

每次看韓劇，你是否也會在追劇之餘，羨慕起韓國女星的高顏值和好身材？除了女星，在韓國就連一般女生也各個擁有纖細勻稱的體態，讓人好想知道，韓妞們到底都怎麼維持身材的。近日，女團T-ara成員朴智妍就在網上分享韓國女生的4招身材管理秘訣，除了運動，更有解嘴饞小妙招。

▲韓妞身材管理4秘訣　嘴饞照樣吃零食。（圖／翻攝IG）

▲低卡零食和氣泡水是韓妞維持身材又能解嘴饞的秘密武器。（圖／翻攝IG@jiyeon2__）

1.用低卡零食和氣泡水解嘴饞

有些女生為維持身材，會長期吃蔬菜、水果，甚至只吃早午兩餐、不吃晚餐，但總會遇到有點嘴饞或飢餓的時候，而韓妞就會運用像是營養代餐棒、非油炸蔬菜乾或果乾、能量果凍飲等低卡的餅乾零食和無糖咖啡、氣泡水等低卡飲品，緩解嘴饞愛吃的心情和飢餓感，長期餓肚子不僅難堅持，還容易導致暴飲暴食，減肥失敗。

2.減糖比戒糖更容易做到

這幾年很流行戒糖，但完全不吃含糖食品對於很多人來說很難持續做到，且可能還會致心情低落，困難度頗高。其實不用逼自己戒糖，只要控制攝取量，減少吃的份量和頻率，且盡量在白天吃，就能有很大的幫助。

▲韓妞身材管理4秘訣　嘴饞照樣吃零食。（圖／翻攝IG）

▲為了維持身材，韓國女生都很認真運動。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

3.每週固定運動3天

為了擁有良好體態，韓國女生除了控制飲食，也都很願意去運動健身，且平均每週會運動3～5天，不一定都靠健身房，也有很多人會利用網上的減肥瘦身運動影片在家做些開合跳、HIIT或有氧體操等，至少運動30分鐘以上。

4.留意每日喝水量

喝水可以促進新陳代謝，增加飽腹感，可減少因過於飢餓暴飲暴食的狀況發生，是健康瘦身、身材管理很重要的關鍵，而且對於保養肌膚也有很大幫助，所以很多韓國女生都會留意自己的喝水量。

►6種超簡單「瘦身蔬果汁」自製法　健康減肥還能美白消水腫

►YouTube點擊破100萬！南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字腹肌

►韓妞最夯5款瘦小臉髮型　修飾臉型效果連太妍、TWICE都愛用

關鍵字：

瘦身, 減肥, 維持身材, 韓妞, 韓國女生, 身材管理, 體態, 秘訣, 女團, 女星
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「享受無聊」是愛情長跑的關鍵！不刻意放閃、一起宅在家更能維持熱戀

「享受無聊」是愛情長跑的關鍵！不刻意放閃、一起宅在家更能維持熱戀

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

迷你包當道！IG部落客私藏「小眾手袋」品牌　質感滿分媲美精品 「黃皮膚」是後天造成的！破壞白皙美肌的5大原因　愛吃甜點要小心 金高銀卸下「鄭太乙」美出新高度！換純白洋裝拍廣告狂冒仙氣 北海道四歲女孩化身小廚娘！手沖咖啡架勢十足　逗趣表情做甜點萌翻 史努比、查理布朗變圓圓洗衣袋！療癒小物讓你想天天做家事 鍋寶氣炸鍋下殺2.5折！2788元加送全套配備　減油80％輕鬆瘦 「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面