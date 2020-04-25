女團成員親曝韓國女生的身材管理4大秘訣　嘴饞照樣吃零食

▲韓國女星朴智妍在網上分享韓國女生的身材管理秘訣。（圖／翻攝小紅書）

編輯／Amanda

每次看韓劇，你是否也會在追劇之餘，羨慕起韓國女星的高顏值和好身材？除了女星，在韓國就連一般女生也各個擁有纖細勻稱的體態，讓人好想知道，韓妞們到底都怎麼維持身材的。近日，女團T-ara成員朴智妍就在網上分享韓國女生的4招身材管理秘訣，除了運動，更有解嘴饞小妙招。

▲低卡零食和氣泡水是韓妞維持身材又能解嘴饞的秘密武器。（圖／翻攝IG@jiyeon2__）



1.用低卡零食和氣泡水解嘴饞



有些女生為維持身材，會長期吃蔬菜、水果，甚至只吃早午兩餐、不吃晚餐，但總會遇到有點嘴饞或飢餓的時候，而韓妞就會運用像是營養代餐棒、非油炸蔬菜乾或果乾、能量果凍飲等低卡的餅乾零食和無糖咖啡、氣泡水等低卡飲品，緩解嘴饞愛吃的心情和飢餓感，長期餓肚子不僅難堅持，還容易導致暴飲暴食，減肥失敗。

2.減糖比戒糖更容易做到



這幾年很流行戒糖，但完全不吃含糖食品對於很多人來說很難持續做到，且可能還會致心情低落，困難度頗高。其實不用逼自己戒糖，只要控制攝取量，減少吃的份量和頻率，且盡量在白天吃，就能有很大的幫助。

▲為了維持身材，韓國女生都很認真運動。（圖／翻攝IG@thanks_kim）



3.每週固定運動3天



為了擁有良好體態，韓國女生除了控制飲食，也都很願意去運動健身，且平均每週會運動3～5天，不一定都靠健身房，也有很多人會利用網上的減肥瘦身運動影片在家做些開合跳、HIIT或有氧體操等，至少運動30分鐘以上。

4.留意每日喝水量



喝水可以促進新陳代謝，增加飽腹感，可減少因過於飢餓暴飲暴食的狀況發生，是健康瘦身、身材管理很重要的關鍵，而且對於保養肌膚也有很大幫助，所以很多韓國女生都會留意自己的喝水量。

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