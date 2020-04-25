日本爆賣1.1億條！DHC護唇膏變Hello Kitty、My Melody包裝超可愛

記者李薇／台北報導、攝影

DHC每一年都會推出很多限定系列，超可愛的包裝也讓很多人心動，最近就針對母親節，將純欖護唇膏與三麗鷗家族聯名，推出很萌的全新包裝，並從04月21日至05月31日推出優惠活動，超過80項商品，最低46折，消費每滿3000元，就可以現抵300元，超級划算。

DHC這次推出的純欖護唇膏總共有粉綠、粉紅還有鵝黃三款，每一款都以Hello Kitty、Kiki Lala、美樂蒂還有滿滿的花朵作為設計，超級繽紛的包裝，讓人全部都想收藏，一次購入3款不同的護唇膏原價1050元，可享有特價840元的優惠。

純欖護唇膏是DHC經典的明星商品，日本熱銷突破1.1億條，也是很多人去日本一定要囤貨的系列，但現在不需要飛國外，也可以擁有最新的包裝，裡面添加橄欖精華油成分，具有極佳的滲透性，能在唇部形成一道薄紗般的保護層，溫和守護雙唇，再搭配蘆薈等天然植物精華，能防止唇部乾裂，讓雙唇更加水嫩亮麗。

除了新的護唇膏，這次針對母親節也推出旗下超過80項商品，最低46折，商品全面85折的優惠活動，消費每滿3000元，現抵300元；另外還有滿額贈，消費折扣後滿2500元或是5000元，即贈「Hello Kitty愛逛街手提袋」或是「Hello Kitty享購物折疊包」。