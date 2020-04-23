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敦南誠品5月底走入歷史　誠品董座吳旻潔：最近都不太敢去

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▲▼誠品敦南店將在5/31結束營業，今日誠品董事長吳旻潔招開記者會，親自宣布下一家24小時誠品書店將選在誠品信義店。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品敦南店將在5／31結束營業，今日誠品董事長吳旻潔招開記者會，親自宣布下一家24小時誠品書店將選在誠品信義店。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品書店「起家店」敦南即將在5／31正式走入歷史，今（4／23）對外正式宣佈接手24小時書店為信義店，且訂於5／29便在信義店試營運24小時書店流程，達到「無縫接軌」。雖然如此，也無法取代敦南店在台北人腦中的記憶，誠品董座吳旻潔在記者會上被問到起家店走入歷史的心情，也透露「最近都不太敢來敦南。」

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

台北人在這30年間，已經習慣仁愛圓環旁的敦南誠品，1980年它正式開業，1996年首次搬遷，開啟了台北24小時的無眠閱讀，經過了二十多個年頭，2020年5月31日，2樓書店的燈光終究要熄滅了，無論新的「無眠書店」將在何處綻放，相信都無法取代敦南誠品之於老台北人的情感。

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

敦南誠品也是誠品創辦人吳清友將其夢想成真的店舖，吳旻潔表示，她在2004年加入誠品，也是在敦南誠品的咖啡廳做下這個決定。

她回憶，那時原本要出國唸書，與父親一起來到書店走逛，2003年前後，正是敦南誠品經營壓力最大的時候，而父親吳清友卻鼓勵她多出去看看世界，多花錢去好好體驗，當時她脫口問出：「我去你公司試試看好不好？」從此便進入誠品的大家庭。

▲▼誠品敦南店將在5/31結束營業，今日誠品董事長吳旻潔招開記者會，親自宣布下一家24小時誠品書店將選在誠品信義店。（圖／記者湯興漢攝）

要由誰接手敦南書店的24小時營運模式，其實花了1到2年的時間思考，「因為不打烊的書店是誠品對台灣與社會最重要的承諾」，吳旻潔表示，敦南誠品是她與父親最常與最長走過的門店，即將走入歷史，對她而言面對著倒數之日，最近都不太敢來，「因為這是我無法說再見的地方。」

關鍵字：

誠品, 敦南, 24小時書店, 最後營業日, 收攤, 閉店, 東區商圈, 仁愛圓環, 吳旻潔
fashion.net

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