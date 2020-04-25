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比純白更難的「全透明拼圖」挑戰眼力極限　連在哪都看不清楚！

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編輯／JJ　

面對狡猾的新冠病毒，全世界的人群起抗疫，大家能做的也就是盡量待在家中，從事各種消遣、打發時間又有趣的居家活動，「拼圖」就是其中一，普通的拼圖拼起來太沒勁，之前為大家介紹過的「全白地獄拼圖」、「月球拼圖」就很有挑戰性，然而這次網上又開始瘋傳了這款「全透明拼圖」，更是讓人躍躍欲試、想挑戰眼力、腦力極限！

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

這款「全透明拼圖」可以說是先前「純色」拼圖的進階版，因為你甚至連在哪裡都看不清楚！同樣有不同大小、片數可選擇，在毫無參考圖案又幾乎全透明的狀態下，相當考驗眼力以及耐心，完成最初階5X5的25片版本就已能帶來大大成就感，小朋友們也能挑戰，不過100片以上真的就只能靠耐力撐到最後，更要小心不要弄丟了。

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

▲全透明拼圖。（圖／翻攝自Etsy

而如果還是喜歡拼點美麗圖案的拼圖，卻不想失去如同「全透明拼圖」般的快感與挑戰性，近期這款由KODAK推出的「世界美景拼圖」也造成了搶購，創下世界上最大拼圖的紀錄，總共有51,300片，由27張KODAK底片所拍下的高畫素風景照組成，讓你待在家就能看遍世界風景，但要完成這組拼圖恐怕得花上相當可觀的時間。

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

▲KODAK世界美景拼圖。（圖／翻攝自Serious Puzzles

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

▲純白地獄拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲拼圖。（圖／翻攝自官網）

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

►日本「全白地獄拼圖」終極消磨時間！完成2000片微型全靠運氣

►別再玩Switch了！挑戰NASA「月球拼圖」　1000片冷色調成品超美

關鍵字：

拼圖, 全透明拼圖, 世界美景拼圖, KODAK, 居家, 居家抗疫
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