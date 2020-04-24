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甩肉超簡單！7個超實用瘦身秘訣，先從飯前「這件事」做起

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▲▼甩肉超簡單！7個超實用瘦身秘訣 。（圖／翻攝自ig）

▲超簡單7個減重秘訣，現在開始做起來。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯/Lily

即將步入5月，想要擁有漂亮線條穿上短褲，趕快啟動瘦身計畫吧！網路上流傳的飲食法很多，像是低醣、間歇式斷食法，各有巧妙。但回歸原點，還是得從你挑選的食物和生活習慣下手，以下7個經科學實證的減重妙招，你都做到了嗎？

1.每天定時量體重

雖然說體重不能代表身形線條，但是每天量體重可以提醒自己徹底執行減重計畫，當然體重數字可能隨著生理期、水腫等原因起伏，因此建議每天早上起床後測量當作標準。

▲▼甩肉超簡單！7個超實用瘦身秘訣 。（圖／翻攝自ig）

2.避免喝含糖飲料

想要瘦身，必須忍痛戒掉含糖飲料，減少碳水化合物的攝取量是必須，每天喝的含糖手搖飲和看似健康其實含糖量高的果汁，都是讓你變胖的原因。

3.飯前先喝水

飯前先喝水能增加飽足感，能幫助用餐不過量，曾有研究發現，55-75歲的中老年人在飯前半個小時喝500ml的水，3個月後的體重減輕的幅度增加44％。以此為例，飯前先喝湯也會有類似效果。

▲▼甩肉超簡單！7個超實用瘦身秘訣 。（圖／翻攝自ig）

4.選營養價值高食物

想要成功減重，三分靠運動，七分靠飲食，有些食物的減重效果就是比較好，像是青菜類建議選擇綠葉蔬菜，蛋白質可攝取全蛋和魚類，不靠少吃，而是靠吃對食物來助攻瘦身。

5.放慢用餐速度

吃東西速度也會影響體重，細嚼慢嚥可以幫助增加飽足感，這樣一來就不會容易吃過量。

6.飲食以原型食物為主

健康飲食必須避免加工品，盡量選擇原型食物，像是蔬菜、地瓜、魚、肉類等，麵包、丸子類則要避開，原型食物不僅健康又容易有飽足感。

▲▼甩肉超簡單！7個超實用瘦身秘訣 。（圖／翻攝自ig）

7.高品質睡眠

許多研究證實，睡眠和肥胖有關聯，想要成功瘦身，晚上必須睡得好，成年人至少要睡滿6-8小時，當睡眠不足，就會想從食物中獲得更多的滿足，在選擇食物方面更為衝動且不節制。

關鍵字：

減重, 減肥, 瘦身, 秘訣, 飲食, 習慣
fashion.net

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