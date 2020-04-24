亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

▲Serpent Bohème系列雙水滴造型戒指，171,000元。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Serpent Bohème系列近日推出適合日常穿搭的新品，自1968年以來此象徵蛇首的水滴造型，輔以精雕細琢的蛇身鱗片設計歷久不衰，新作更顯摩登。其實關於Boucheron蛇型珠寶設計，可從創辦人Frederic Boucheron的愛情故事說起。

▲創辦人Frederic Boucheron 送給妻子Gabrielle Bonin一款1878年製的蛇型項鍊，成為他們愛的信物。



Frederic Boucheron寵妻出名，1873年與Gabrielle Bonin結婚後，曾在1886年的法國皇室珠寶拍賣會競標巨鑽送給妻子，1888年在遠行前，又獻上前一年製作的黃K金鑲鑽蛇型項鍊，象徵對她的愛與保護，成為她不離身的愛情信物。Boucheron陸續接到貴客訂製也以蛇為主角，包括1885年為巴黎社交名媛Liane de Pougy打造的蛇型問號項鍊、英國軍官Robert Blackburn於1907年訂製的雙蛇手環、1928年為印度大君妻子設計的眼鏡蛇戒指等。

▲1885年Boucheron為巴黎社交名媛Liane de Pougy打造的蛇型問號項鍊，（左），英國軍官Robert Blackburn於1907年訂製的雙蛇手環。



熟悉蛇型珠寶設計，無須具象呈現，取其招牌特色亦能創造新經典，Serpent Bohème系列便是最佳代表，以圓潤金珠串連出水滴狀的蛇頭外型，運用雪花鑲嵌鑽石增添光彩，而為讓光線能穿透，特別將水滴背面採蜂巢留空設計，此外，扭結鍊條設計則凸顯珠寶的波西米亞風情。

▲Serpent Bohème系列吊墜耳環1,720,000元，Serpent Bohème系列長項鍊3,470,000元。



▲Serpent Bohème系列18K白金鑲鑽手鐲（左）305,000元，18K金鑲鑽多水滴造型戒指421,000元。



最新Serpent Bohème系列真正走入日常，與襯衫、丹寧褲絕配，戒指從雙水滴、多水滴到6個水滴造型構成的搶眼指間戒均備；耳環想要細緻修長的垂墜式設計，或是霸氣大水滴造型的設計也行；當然項鍊也有秀氣長鍊或氣勢十足

的頸鍊款式，柔美或個性風格，自由選擇。

▲Serpent Bohème系列指間戒（左）447,000元，耳環2,010,000元。