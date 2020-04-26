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多稱讚讓感情更甜蜜！6個不分男女都該學會的「成熟」愛情觀

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▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀 。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

聊天是人跟人互相了解，拉近彼此關係很重要的管道，在情侶關係中也一樣，適當的溝通、合適的話題能幫助戀人更了解彼此、迅速拉近距離，像是以下5個話題就很適合當作情侶聊天的談資，不僅不怕沒話聊，還能讓兩人感情迅速升溫、關係更親密。

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀。（圖／翻攝unsplash）

1.互相認識彼此的朋友

把跟自己親近的親朋好友介紹給對方，不僅可以更了解彼此，更好地融入彼此的生活圈，也能豐富兩人之間的聊天話題，畢竟如果另一半都不認識你的朋友，想跟另一半分享朋友的事情，

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀 。（圖／翻攝unsplash）

2.給彼此多一點信任

信任是人與人的相處間很基本也很重要的元素，尤其是在一段感情中，雙方能互相信任對方，能少掉很多衝突和不愉快。但信任不是求來的，而是靠彼此間的互動一點一滴建立起來的，互相給對方多一點信任，並且彼此都要做到坦誠相待。

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀 。（圖／翻攝unsplash）

3.不要吝嗇誇獎

如果另一半做了貼心的事、為你付出，不要吝嗇誇獎感謝對方，也不要覺得彼此感情很穩定了，就不需要說些甜言蜜語了，因為每個人都喜歡被稱讚、被肯定，
不僅能讓對方感受到被需要的成就感，被讚美的愉悅感也會讓他們更願意持續付出，有來有往，更能維持感情的熱度。

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀。（圖／翻攝unsplash）

4.別想掌控另一半

不要老是想掌控另一半所有事，人都是討厭被管束的，你越想管他，反而越容易激起對方的叛逆心理，越是要跟你反著來，而且會會讓對方覺得沒有自由，久而久之就會心生厭煩。

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀 。（圖／翻攝unsplash）

5.別用冷戰處理不愉快

如果彼此間發生了不愉快或衝突，不要冷戰、憋在心裡什麼都不說，還期待他應該要猜到，就算是家人都不一定猜得到你心裡想什麼，更何況男生和女生的思考方向真的大不同。把生氣的原因、在意的事情具體地說出來，盡量心平氣和地「溝通」，不要意氣用事地「爭論」，才能真的解決問題，以免讓同樣的問題一再出現。

▲7個不分男女都該學會的成熟愛情觀 。（圖／翻攝unsplash）

6.不要忽略愛自己

有些人對自己比較沒有自信，覺得另一半條件比自己好，怕他隨時會離開或覺得自己配不上他，所以把所有心力都放在另一半身上，想盡辦法要對他好，為他做任何事，甚至忽略自己，但這樣並不會讓對方感謝你，反而會讓他把你的付出都當作理所當然。多花點時間在自己身上，先懂得愛自己，提升自己，狀態好了自然更吸引人。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 感情觀, 愛情觀, 成熟, 觀念
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