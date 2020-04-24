J’adore香氛再添新成員！髮香噴霧、親吻淡香水滾珠報到

▲ Dior J'adore系列添入新成員，讓香氛控有更豐富選擇。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧經典J’adore香氛，馥郁的花香調總讓人感受十足熱情。今年品牌推出J'adore香氛髮香噴霧，香氣持久同時柔順髮絲，同步推出全新J’adore親吻淡香水，以細頸瓶身的迷你復刻，鑲嵌上圓潤玻璃滾珠，散發親吻脈搏般性感的氣息。

▲髮香噴霧正夯，輕輕一噴給秀髮清新香氣。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

2020年全新《J’adore香氛髮香噴霧》，是迪奧首席調香師François Demachy最新力作，細緻的香氣與髮絲繾綣不散，讓J’adore系列更完整。以大馬士革玫瑰香精、格拉斯茉莉與印度雙辦茉莉，完美調和出清新優雅香氣。

▲Dior J'adore香氛髮香噴霧 ，40ml，1,650元。

恣意噴灑在髮梢，輕盈的香氣隨髮絲飄逸，細緻餘韻令人難忘，方便攜帶的經典細頸瓶身，隨時隨地都能妝點髮絲，散發J’adore令人沉醉的柔美花香。

▲隨身攜帶的迷你復刻版，補香超便利。

同步推出的《J’adore親吻淡香水》，經典細頸瓶身的迷你復刻設計，一如既往地展現如女性優美曲線的絕對性感。如珠寶般耀眼璀璨的瓶身頂端，鑲嵌著圓潤玻璃滾珠，宛如親吻脈搏般的性感著香方式。

▲Dior J'adore親吻淡香水，20ml，1,600元。

驚艷的馥郁花香，融合清新的甜橙與大馬士革玫瑰，烘托出格拉斯橙花飽經陽光薰陶的明亮氣韻，彷彿沐浴在地中海陽光下。層層花香襯托，將格拉斯橙花映襯出如其柔白的花瓣般耀眼，帶來仿如春日陽光般金黃色的溫暖。輕巧瓶身、旋轉式瓶蓋方便攜帶，隨時自在補香。

▲5月凡消費滿額6,000元（購買任一香氛），可獲得金漾香氛禮一份。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App