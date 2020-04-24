fb ig video ETtoday search mobile

「黃皮膚」是後天造成的！破壞白皙美肌的5大原因　愛吃甜點要小心

>

▲肌膚暗沈蠟黃5原因　愛吃甜點要小心。（圖／翻攝ＩＧ）

▲先了解肌膚暗沈蠟黃的原因，才能預防和改善同時並進。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　

現在女性的「美白」觀念早已進化，不盲目追求如白紙般的超白皙肌膚，但至少膚色要乾淨勻亮、透出光澤，絕不能暗沈粗糙。知名皮膚科醫師廖苑利表示，天生膚色就很黃的人很少，大多數肌膚暗沈、看起來蠟黃都是後天因素造成的，所以是有辦法改善的。在改善之前，先來了解造成肌膚暗沈發黃的5大原因有哪些，再針對個人狀況來調整保養方式、挑選適合的產品，才能改善和預防同時並進。

▲肌膚暗沈蠟黃5原因　愛吃甜點要小心。（圖／翻攝ＩＧ）

▲造成肌膚暗沈的原因第一個要注意的就是角質代謝是否正常。（圖／翻攝IG@aoihamada）

1.角質層過厚

般來說，肌膚角質28天會自然代謝，但如果代謝不完全，或長期受紫外線照射使肌膚角質變厚，導致在光線的照射下，肌膚就無法顯得通透，這時候膚色就會看起來比較黯淡，就算肌膚本身比較白皙的人，看起來也會白的不是很乾淨，有點灰灰、黃黃的感覺。

2.過多自由基會傷害肌膚

忽略防曬導致肌膚面對紫外線的侵襲下，或是身體很累的時候，身體會產生過多的自由基，而自由基會對肌膚細胞造成一定程度的傷害，使肌膚老化，皮膚看起來就會暗沈發黃、沒有光澤。

▲肌膚暗沈蠟黃5原因　愛吃甜點要小心。（圖／翻攝ＩＧ）

▲缺乏保養或保養不當會加速肌膚老化狀況，導致肌膚粗糙不光滑。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.缺乏保養或保養不當

隨著年齡增長，新陳代謝減弱，缺乏保養或是保養不當就會加速肌膚老化狀況，使得皺紋、水滴型毛孔粗大等老化表徵陸續顯現，都會讓肌膚變得粗糙、不光滑，無法完美反射光線，肌膚看起來也就會顯得沒有光澤、膚色暗沈。

4.肌膚老化影響角質層調節

肌膚看起來透亮還是暗沈蠟黃，角質層是一個很重要的關鍵，而在老化過程中肌膚的儲水能力和黑色素代謝能力變差，角質層調節功能下降，再加上現代人忙碌混亂的生活作息，導致肌膚有暗沈蠟黃的狀況發生。

▲肌膚暗沈蠟黃5原因　愛吃甜點要小心。（圖／翻攝ＩＧ）

▲攝取過多糖分除了容易發胖，還會影響肌膚狀況。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

5.糖化反應

所謂的「糖化反應」，當體內有過多的糖，糖會跟肌膚中的膠原纖維蛋白結合，導致膠原纖維蛋白變質，變得粗糙不平滑、歪扭不平整，使得光線照射到肌膚時，顯出粗糙暗沈的狀況。膠原蛋白本來就會隨著年紀增長老化，若加上糖化，使膠原蛋白變質，就會使肌膚變得很暗沈和蠟黃。

►2020神級美白新品！香奈兒雙功效頂級晶露、KOSE深層淡斑筆

►醫護久戴口罩、臉上都是壓痕　皮膚科醫師教用兩個簡單方法紓緩

►皮膚科醫生曝「0元眼周保養法」　簡單3步驟就搞定

關鍵字：

保養, 暗沈, 蠟黃, 粗糙, 成因, 原因, 皮膚科醫生, 醫師, 透亮, 白皙
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

「終於不用再為你打繁體字了」　周揚青分手金句讓所有女孩勇敢

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

長相普普這些妹卻很搶手　4種特質就能桃花運翻倍

長相普普這些妹卻很搶手　4種特質就能桃花運翻倍

金喜愛53歲身材依舊火辣！維持49kg少女體態與逆天美腿靠6字秘訣 鍋寶氣炸鍋下殺2.5折！2788元加送全套配備　減油80％輕鬆瘦 韓素希新畫報與宋慧喬相似度99％　悄悄掀起一波「亂髮時尚」 「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出 超模吉賽兒邦臣的養生5金句：「覺得時間不夠用，是因為沒好好把握晨間時光」 人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵　粉底用量竟會影響持妝度 周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面