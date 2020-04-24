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周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

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▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

▲周揚青（左）與羅志祥因同戴Richard Mille名錶而洩戀情，周揚青戴RM 037女錶約4,800,000元，羅志祥戴已停產的RM022雙時區陀飛輪鑽錶約21,000,000元。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥與周揚青情牽9年，最後卻因男方不忠而撕破臉收場，回顧兩人情正濃時，不僅會穿情侶裝放閃，還常一起戴數百萬元起跳的名錶Richard Mille、潮錶G-SHOCK洩露超合拍的時尚品味，不過隨著情已逝，穿搭好默契也煙消雲散，周揚青近日新歡可是PP（Patek Philippe，百達翡麗）的Nautilus腕錶。

▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

▲羅志祥是G-SHOCK大陸區代言人，曾戴特製的bling bling版本DW-5600E-1腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）
▲情正濃時周揚青也戴G-SHOCK，選擇黑離子IP處理的不鏽鋼GMW-B5000GD-1腕錶。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

羅志祥2015年被拍到酒店密會周揚青，而認了這段情，成為他首位公開認證的女友，兩人平日愛穿的衣服、愛戴的珠寶與名錶，都透露戀情甜蜜，不僅常一起戴數款百萬元甚至上千萬元的Richard Mille名錶，羅志祥成為G-SHOCK大陸區代言人後，周揚青也愛屋及烏，換上G-SHOCK錶替另一半宣傳。

▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

▲羅志祥收藏多只Richard Mille頂級腕錶，當中包括已停產的RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，約21,000,000元。（圖／翻攝showlo IG）

▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

▲羅志祥與周揚青曾一同穿情侶裝放閃。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

不過隨著情變，周揚青顯得更豁達自由，腕錶選擇不再侷限當年愛的信物，近日拍攝一組短髮照，換上了中性風格的PP Nautilus腕錶，男孩子氣的造型讓人眼睛為之一亮，有網友認為「乍看好像郭采潔」。

▲▼周揚青與羅志祥 。（圖／翻攝gracechowwwww IG、showlo IG）

▲周揚青近日不戴Richard Mille，改戴PP Nautilus腕錶。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

關鍵字：

羅志祥, 周揚青, Richard Mille, G-SHOCK
fashion.net

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