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85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

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▲85度C週日優惠,伯朗咖啡。（圖／各業者提供）

▲85度C在4／26週日推優惠。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎在台確診數繼敦睦艦隊集體感染事件後，確診數持續緩慢增加，餐飲等業種續受影響，連鎖咖啡店從3月起推出的優惠活動，也變得更加積極，85度C針對4／26週日再推「好友日」優惠，大杯冰鮮奶茶、大杯冰拿鐵祭出第二杯只要20元，完成集點還能參加抽獎。

▲85度C週日優惠,伯朗咖啡。（圖／各業者提供）

疫情因素在台零售與餐飲，3、4月份都呈現大幅滑落趨勢，民眾宅在家出門走跳意願低，連百貨即將迎來的母親節檔期，也紛紛加碼促銷，期望能吸客挽回業績，近期連鎖咖啡也變得更積極，除85度C之外，cama cafe、伯朗咖啡都推出優惠活動。

85度C在4月最後一個禮拜天推出好友日活動，4／26當天上午10點至晚上8點，大杯冰鮮奶茶和大杯冰拿鐵咖啡，同品項第二杯特價只要20元。意即大冰鮮奶茶2杯原價120元，特價只要80元就帶走，而大冰拿鐵兩杯原價180元，特價110元，馬上現省40元至70元。85 Cafe APP會員消費完成集點，可直接參加抽獎，有機會再中免費小杯冰拿鐵兌換券。

▲85度C週日優惠,伯朗咖啡。（圖／各業者提供）

85度C表示，活動優惠限現場購買，每人當場帶走限購三組（共六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

伯朗咖啡館在4／30前，推出原價130元起的早餐套餐，均一特價99元優惠；「半熟蛋肉醬義大利麵」、「半熟蛋直火牛肉丼飯」、「半熟蛋照燒豬肉丼飯」3款餐點指定時段買一送一，還有咖啡豆、濾掛咖啡、沖泡飲品全系列買一送一，指定杯類商品單一特價優惠。

▲85度C週日優惠,伯朗咖啡。（圖／各業者提供）

連鎖咖啡店cama café宣佈推出「振興優惠券」，加入APP會員即可至優惠專區，領取多達56張的優惠折價券，全部使用價值可到3,000元，其中消費滿60元可折抵10元促銷最受歡迎、門檻最低。

▲cama cafe推寄杯優惠衝業績。（圖／cama提供）

關鍵字：

85℃, 85度c, 第二杯, 伯朗, cama, 優惠, 第二杯20元
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