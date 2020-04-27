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包・開箱／新色美暈！Chloé「奶橘相機包」能裝還藏超實用設計

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▲Chloé「迷你相機包」最新奶橘色美翻，開袋超實用設計曝光 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

今年夏天又吹起一股「奶橘色」包款熱潮，比起濃郁的奶茶色更多了一絲橘調又稱「泰奶色」，此次《ET FASHION》包・開箱就帶來Chloé超火的「迷你相機包」，不論是嬌小外型或鱷魚壓紋都相當誘人，重要的是開袋之後竟然藏著逆天空間，今夏必買款加一！

▲Chloé「迷你相機包」。（圖／品牌提供）

▲Chloé「迷你相機包」 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Chloé「奶橘迷你相機包」小巧造型搭配C字金屬配件超奢華 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

「奶橘迷你相機包」從Chloé C Bag系列變奏而來，C Bag的火紅程度不用多說，顯眼的「C」Logo金飾以及順滑方型輪廓風靡大批女星，直至去年（2019）年底才再出「迷你相機包」，尺寸縮小許多，一手就能托起更好攜帶，又注入「奶橘新色」直接晉升旗下熱賣單品。

奶橘迷你相機包外觀保留了原先最亮眼的C字金屬配件，搭配鱷魚壓紋賦予高質感，雖是少女系粉嫩奶橘色，與一旁的金錬相輔頓時奢華不少。再以翻蓋式設計一躍而上包款前後兩側，所以不論是從前方或是後方拉錬皆可開包，仿佛相機一般的輪廓，看似小包空間卻相當實用。

▲Chloé「迷你相機包」 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Chloé「迷你相機包」 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲相機包開袋之後附有暗扣可固定墨鏡，還能容納手機、錢包、香水等物品，NT$38,000。（圖／記者鮑璿安攝）

開袋之後，「迷你相機包」更藏著超可愛功能，內袋的暗扣皮帶可固定眼鏡、墨鏡等單品，外出再也不需要擔心鏡片碰撞，輕鬆收進包中不佔空間。雖將手袋定位在小包類型，但是「能裝」的特質一點也不假，實測除了墨鏡、錢包、手機、香水全部收進，連錬帶也能藏在裡頭，直接拎上街相當輕巧。除了短提帶手提、長錬帶肩背以及斜背都能一次滿足，一包三背法CP值超高，現在更搭上「奶橘色」包款熱潮，女孩們今夏必買手袋清單千萬不能漏了它！

▲另也有棕色、墨綠色等配色參考。

關鍵字：

Chloé, Chloé C Bag, 奶橘色, 相機包, 手袋, 開箱
fashion.net

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