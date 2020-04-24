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日本小魚醬油瓶改裝「洗手液」更Q！外食族隨時能消毒超貼心

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編輯／Emily　圖／翻攝自cleanseex.com、prtimes.jp、ohishiya.com

新冠肺炎（COVID-19）影響了大家的生活，現在口罩已經變出門的必備品，大家也養成了隨時洗手、消毒的習慣，很多人更會隨身攜帶酒精、乾洗手。而日本最近出現一個裝了手部消毒液透明小魚，可愛造型引起大家的興趣，但它並不是什麼新產品，而是因為特殊原因所產生。

▲小魚醬油瓶。（圖／翻攝自cleanseex.com）

這個透明小魚容器原本是專門拿來裝醬油的，在日本吃外送便當時，經常可以看到它的蹤影。現在受到疫情影響，日本公司CLEAR ELECTRON便發起「#SafeHandFish」計畫，與醬油製造商Ohishiya、Adot合作，把多餘的小魚醬油瓶，改拿來裝洗手消毒液。

▲小魚醬油瓶。（圖／翻攝自cleanseex.com）

▲小魚醬油瓶。（圖／翻攝自cleanseex.com）

這樣做一方面是想解決消毒液容器不夠的問題，一方面是現在民眾減少外出，常改成叫外送，在吃外送食物時，就能馬上消毒了，真的超級貼心。消毒液本身是天然抗菌成份，使用純水與葡萄柚籽萃取物，蓋子也不同於傳統小魚醬油瓶的紅色、綠色，改成舒緩人心的天空藍。

▲小魚醬油瓶。（圖／翻攝自cleanseex.com）

▲小魚醬油瓶。（圖／翻攝自cleanseex.com）

除了這項計畫，其他企業也有積極投入協助，像資生堂集團就開始生產一款具護膚效果的醫療級手部消毒液，預計每月會生產20萬瓶，提供給日本的醫療機構，另外在法國、美國的工廠也會生產，幫助當地醫療機構，希望能為防疫盡一份心力。

 

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關鍵字：

小魚醬油瓶, 消毒液, 洗手, 消毒, 防疫
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