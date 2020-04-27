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「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！居家簡單製作超好吃

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@mr.cheesecake.tokyo、Mr.Cheese Cake官網

新冠肺炎疫情（COVID-19）一波未平一波又起，看來居家抗疫時間還要繼續拉長，隨著大家熱衷於開發居家活動，自己下廚也成了一種樂趣。繼先前曾造成風靡的「400次咖啡」、「1000次歐姆蛋」簡單DIY，近期來自日本東京的起司蛋糕店「Mr.Cheese Cake」也大方公開了招牌起司蛋糕食譜，邀請大家一同來挑戰，沒想到製作方法比想像中簡單很多！

▲起司蛋糕。（圖／翻攝自IG）

「Mr.Cheese Cake」是日本東京非常知名的起司蛋糕店，號稱「日本第一美味」，且師傅田村浩二曾是米其林三星餐廳的主廚，好手藝是不容置疑的。這間蛋糕店的製作原料標榜純天然，每天只限量生產32條蛋糕，往往一開門就被搶購一空，網友們都大讚：「絕對是吃過最好吃的起司蛋糕！」然而既然官方都大方公開了「第一好吃」起司蛋糕的食譜，沒道理不來嘗試一下：

《食材》

奶油（200g）、糖（100g）、酸奶油（180g）、希臘酸奶（50g）、新鮮奶油（100g）、雞蛋（兩顆）、玉米粉（20g）、檸檬汁（9g）、白巧克力（50g）、零陵香豆1／2個、香草豆莢1／4個。

▲起司蛋糕。（圖／翻攝自IG）

▲起司蛋糕。（圖／翻攝自IG）

《製作方法》

烤箱預熱180度、以下攪拌步驟建議使用電動攪拌器

1. 將奶油起司先隔水加熱後，加入糖充分攪拌。

2. 將酸奶油和希臘酸奶放入另一個碗中混合並充分攪拌。

3. 將雞蛋打散、分三次添加到步驟二（酸奶油＋希臘酸奶）中，充分攪拌之後，再加入檸檬汁與玉米粉，攪拌均勻。

4. 將新鮮奶油、白巧克力、零陵香豆和香草種子（可依個人喜好添加）全放入小鍋中，以中火加熱至煮沸，即關火。

5. 將步驟一（奶油起司＋糖）加入步驟四的一整鍋當中，充分攪拌之後，再加入步驟三（雞蛋奶油糊）中，攪拌至均勻光滑。

6. 用濾網過濾、倒入模具中，烤盤加入2～3公分熱水，將模具包覆錫箔紙並放於烤盤上。

7. 放入180度烤箱25分鐘，再以150度溫度烘烤20分鐘，取出後冰入冰箱冷卻4小時以上，便大功告成！

▲起司蛋糕。（圖／翻攝自IG）

其實實際操作起來並沒有想像中複雜，當然，要做得和職人師傅一樣不太可能，更考驗技術與設備，但是也有許多網友們挑戰成功，利用不同形狀的模具製作出不同的質感風格，看起來非常有模有樣！而且自己做的美味程度更不在話下。

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關鍵字：

居家, 起司蛋糕, Mr.Cheese Cake, DIY, 手作
fashion.net

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