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LV包包當花瓶、Nike球鞋養仙人掌！精品變身最時尚植物盆栽

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@bodega.rose

把LV包拿來裝花也太奢侈！其實這是紐約的植物設計工作室Bodega Rose所製作的花瓶，這家工作室喜歡把名牌精品、潮流小物與園藝結合，做出各種造型細緻、激似原本物品的花瓶，像LV手袋、Nike球鞋⋯都成為靈感來源，將它們變成裝花花草草的容器好時尚。

▲lv包包花瓶。（圖／翻攝自IG@bodega.rose）

Bodega Rose仿造 LV經典Speedy Bag的形狀，做出這個精美花瓶，手袋的細節全部完美重現，上面的Monogram花紋還做出浮雕感，把花、植物裝進手袋的拉鍊開口，就像裝進真的LV包包一樣。

法國品牌JACQUEMUS因為迷你包爆紅，他們的許多包款也成為熱門IT BAG，把他們的包包變成花瓶好唯美，包上的皮革紋路很精緻，右下方的品牌字樣也做出立體感。

鞋子也是創作靈感之一，把Nike球鞋Air Jordan 1變成花瓶，在裡面裝仙人掌也太可愛，另外還有多雙不同鞋款。球鞋與Prada漁夫帽造型花瓶擺一起特別潮，漁夫帽倒過來容量很大，把大量花草裝進去剛剛好。

先前爆紅過的Maison Margiela忍者鞋也變成了花瓶，高跟鞋裡裝入黃色水仙，高貴有質感，讓女孩們看了好心動。這些商品在官網販售，但由於手工製作，數量有限，像LV手袋款就只有10個，目前已售完。

名牌精品經常成為創作靈感，不只被重新製成花瓶，外國蛋糕設計工作室Tortik Annushka就把JACQUEMUS的迷你包包變成蛋糕，淺黃色光滑的外表，跟真正的包包相似度超高，用力切開才發現裡面是美味的蛋糕。


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關鍵字：

LV, 花瓶, 手袋, 包包, 名牌, 園藝
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